РГСУ разрешил детям мобилизованных не платить за обучение
Российский государственный социальный университет (РГСУ) освободил от платы за обучение и общежитие детей, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Уточняется, что льгота касается студентов внебюджетного набора. Она распространяется на обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета всех отделений, а также на студентов колледжа РГСУ.
Как отмечает агентство, РГСУ стал первым российским вузом с такой мерой поддержки. Она будет действовать до окончания периода мобилизации родителей студента.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
Для мобилизованных был разработан ряд мер поддержки. Им полагается единовременная выплата в размере 195 000 руб., также для военнослужащих предусмотрены социальных льготы и трудовые гарантии, в том числе сохранение трудового договора и места работы, кредитные каникулы и др.