РГСУ разрешил детям мобилизованных не платить за обучение

Для мобилизованных был разработан ряд мер поддержки. Им полагается единовременная выплата в размере 195 000 руб., также для военнослужащих предусмотрены социальных льготы и трудовые гарантии, в том числе сохранение трудового договора и места работы, кредитные каникулы и др.