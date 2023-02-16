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РГСУ разрешил детям мобилизованных не платить за обучение

Ведомости

Российский государственный социальный университет (РГСУ) освободил от платы за обучение и общежитие детей, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. 

Уточняется, что льгота касается студентов внебюджетного набора. Она распространяется на обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета всех отделений, а также на студентов колледжа РГСУ. 

Как отмечает агентство, РГСУ стал первым российским вузом с такой мерой поддержки. Она будет действовать до окончания периода мобилизации родителей студента.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.  

Для мобилизованных был разработан ряд мер поддержки. Им полагается единовременная выплата в размере 195 000 руб., также для военнослужащих предусмотрены социальных льготы и трудовые гарантии, в том числе сохранение трудового договора и места работы, кредитные каникулы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных