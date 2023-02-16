Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее
В связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
«Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр», которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что вирус Марбург является одним из опаснейших вирусов в мире, сейчас в центральноафриканском государстве зафиксировано 9 смертей и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.
13 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первой в истории Экваториальной Гвинеи вспышке вируса Марбурга. В организации подчеркнули, что благодаря оперативным мерам властей страны удастся быстро развернуть все необходимые мероприятия по борьбе с последствиями вспышки. Сейчас в африканское государство уже направлены группы медиков для отслеживания контактов, изоляции и оказания медицинской помощи людям с симптомами заболевания.
Согласно данным ВОЗ, вирус Марбург вызывает у инфицированных тяжелую геморрагическую лихорадку с коэффициентом летальности до 88%. Болезнь начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием. На данный момент зарегистрированных препаратов, способных нейтрализовать вирус, не существует, однако быстрое начало поддерживающей терапии с регидратацией и симптоматического лечения существенно повышает выживаемость пациентов. Человек заражается этим вирусом от летучих мышей, после чего начинается его передача от человека к человеку.