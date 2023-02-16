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Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее

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В связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр», которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что вирус Марбург является одним из опаснейших вирусов в мире, сейчас в центральноафриканском государстве зафиксировано 9 смертей и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.

13 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первой в истории Экваториальной Гвинеи вспышке вируса Марбурга. В организации подчеркнули, что благодаря оперативным мерам властей страны удастся быстро развернуть все необходимые мероприятия по борьбе с последствиями вспышки. Сейчас в африканское государство уже направлены группы медиков для отслеживания контактов, изоляции и оказания медицинской помощи людям с симптомами заболевания.

Согласно данным ВОЗ, вирус Марбург вызывает у инфицированных тяжелую геморрагическую лихорадку с коэффициентом летальности до 88%. Болезнь начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием. На данный момент зарегистрированных препаратов, способных нейтрализовать вирус, не существует, однако быстрое начало поддерживающей терапии с регидратацией и симптоматического лечения существенно повышает выживаемость пациентов. Человек заражается этим вирусом от летучих мышей, после чего начинается его передача от человека к человеку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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