Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее

Согласно данным ВОЗ, вирус Марбург вызывает у инфицированных тяжелую геморрагическую лихорадку с коэффициентом летальности до 88%. Болезнь начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием. На данный момент зарегистрированных препаратов, способных нейтрализовать вирус, не существует, однако быстрое начало поддерживающей терапии с регидратацией и симптоматического лечения существенно повышает выживаемость пациентов. Человек заражается этим вирусом от летучих мышей, после чего начинается его передача от человека к человеку.