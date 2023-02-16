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Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана из-за схода лавин в республике

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону из-за трагических последствий схода лавин в республике. 

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших в результате стихийного бедствия. Пострадавшим от схода лавин Путин пожелал скорейшего выздоровления. 

15 февраля образовавшаяся из-за сильного снегопада лавина сошла на жилые дома в городе Хорог в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В результате четыре дома были разрушены, еще 35 — получили повреждения. По данным КЧС республики, из-за стихийного бедствия погибли 17 человек. Сейчас продолжаются поиски еще двух студенток из Ишкашимского района, уточнили в ведомстве.

Как отмечает КЧС, с 13 по 15 февраля в Таджикистане произошло 27 сходов лавин. Высокая опасность стихийного бедствия сохраняется до 17 февраля. В связи с этим ведомство призвало жителей воздержаться от поездок и походов на лавиноопасные участки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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