Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана из-за схода лавин в республике
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону из-за трагических последствий схода лавин в республике.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших в результате стихийного бедствия. Пострадавшим от схода лавин Путин пожелал скорейшего выздоровления.
15 февраля образовавшаяся из-за сильного снегопада лавина сошла на жилые дома в городе Хорог в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В результате четыре дома были разрушены, еще 35 — получили повреждения. По данным КЧС республики, из-за стихийного бедствия погибли 17 человек. Сейчас продолжаются поиски еще двух студенток из Ишкашимского района, уточнили в ведомстве.
Как отмечает КЧС, с 13 по 15 февраля в Таджикистане произошло 27 сходов лавин. Высокая опасность стихийного бедствия сохраняется до 17 февраля. В связи с этим ведомство призвало жителей воздержаться от поездок и походов на лавиноопасные участки.