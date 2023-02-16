Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана из-за схода лавин в республике

15 февраля образовавшаяся из-за сильного снегопада лавина сошла на жилые дома в городе Хорог в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В результате четыре дома были разрушены, еще 35 — получили повреждения. По данным КЧС республики, из-за стихийного бедствия погибли 17 человек. Сейчас продолжаются поиски еще двух студенток из Ишкашимского района, уточнили в ведомстве.