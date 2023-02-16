Экс-мэра Кирова Быкова приговорили к 9 годам по делу о взяточничестве и мошенничестве

Быков был задержан в ноябре 2019 г. Ему вменялось получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям составляет лишение свободы на срок до 15 и 10 лет соответственно. В прокуратуре также отметили, что суд постановил взыскать «в солидарном порядке с подсудимого и его соучастника материальный ущерб на сумму более 165 млн руб.».