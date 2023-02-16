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Экс-мэра Кирова Быкова приговорили к 9 годам по делу о взяточничестве и мошенничестве

Ведомости

Бывшего мэра Кирова Владимира Быкова приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 17 млн руб. за взятки и мошенничество с землей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. 

Быков был задержан в ноябре 2019 г. Ему вменялось получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям составляет лишение свободы на срок до 15 и 10 лет соответственно. В прокуратуре также отметили, что суд постановил взыскать «в солидарном порядке с подсудимого и его соучастника материальный ущерб на сумму более 165 млн руб.».

По версии следствия, Быков вместе с учредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонидом Яфаркиным купили муниципальный земельный участок и позже продали его по цене в 400 раз выше той, которую они заплатили в бюджет Кирова. В частности, кадастровая стоимость участка была занижена до 1,8 млн руб., а позже он был продан за 126 млн руб. 

Помимо этого, в период с 2014 по 2016 гг. Быков через посредника получил взятку в размере 7,8 млн руб. «за незаконное бездействие при организации поставок топлива в АО "Автотранспортное предприятие"». 

Приговор по этому делу суд уже выносил в марте 2022 г. Тогда Быкова приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 15,6 млн руб. по факту получения взятки. По делу о мошенничестве он был оправдан. После этого гособвинение обжаловало приговор, его отправили на пересмотр. 

Владимир Быков был мэром Кирова с 2007 по 2016 гг. После этого он возглавил Законодательное собрание региона. В октябре 2019 г. ушел в отставку досрочно по собственному желанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных