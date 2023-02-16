Экс-мэра Кирова Быкова приговорили к 9 годам по делу о взяточничестве и мошенничестве
Бывшего мэра Кирова Владимира Быкова приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 17 млн руб. за взятки и мошенничество с землей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Быков был задержан в ноябре 2019 г. Ему вменялось получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям составляет лишение свободы на срок до 15 и 10 лет соответственно. В прокуратуре также отметили, что суд постановил взыскать «в солидарном порядке с подсудимого и его соучастника материальный ущерб на сумму более 165 млн руб.».
По версии следствия, Быков вместе с учредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонидом Яфаркиным купили муниципальный земельный участок и позже продали его по цене в 400 раз выше той, которую они заплатили в бюджет Кирова. В частности, кадастровая стоимость участка была занижена до 1,8 млн руб., а позже он был продан за 126 млн руб.
Помимо этого, в период с 2014 по 2016 гг. Быков через посредника получил взятку в размере 7,8 млн руб. «за незаконное бездействие при организации поставок топлива в АО "Автотранспортное предприятие"».
Приговор по этому делу суд уже выносил в марте 2022 г. Тогда Быкова приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 15,6 млн руб. по факту получения взятки. По делу о мошенничестве он был оправдан. После этого гособвинение обжаловало приговор, его отправили на пересмотр.
Владимир Быков был мэром Кирова с 2007 по 2016 гг. После этого он возглавил Законодательное собрание региона. В октябре 2019 г. ушел в отставку досрочно по собственному желанию.