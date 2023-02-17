В России предложили создать свою модель политики по климату вместе с БРИКС и ЕАЭС

«Мы должны придумать новую модель, где мы бы не пристраивались куда-то, нас не вели куда-то, <...> действительно мы должны создать что-то свое, свою модель с пулом стран, которые нам дружественны, с которыми у нас есть понимание, с которыми у нас есть единообразие. И оно у нас есть: и на площадке БРИКС, и на площадке ЕАЭС эти вопросы можем продвигать. Тем более у нас сейчас очень активно идет работа по взаимодействую с Африканским континентом», – сказал Эдельгериев на климатическом форуме Недель российского бизнеса (цитата по ТАСС).