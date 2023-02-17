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Общество

В России предложили создать свою модель политики по климату вместе с БРИКС и ЕАЭС

Ведомости

Спецпредставитель президента России по вопросам климата заявил, что Россия должна создавать новую модель климатической политики вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС.

«Мы должны придумать новую модель, где мы бы не пристраивались куда-то, нас не вели куда-то, <...> действительно мы должны создать что-то свое, свою модель с пулом стран, которые нам дружественны, с которыми у нас есть понимание, с которыми у нас есть единообразие. И оно у нас есть: и на площадке БРИКС, и на площадке ЕАЭС эти вопросы можем продвигать. Тем более у нас сейчас очень активно идет работа по взаимодействую с Африканским континентом», – сказал Эдельгериев на климатическом форуме Недель российского бизнеса (цитата по ТАСС).

По словам спецпредставителя, для людей, занимающихся климатическими вопросами на природоохранном треке, «задача усложнилась». «В нынешних реалиях мы абсолютно увидели ложные в отношении нас подходы. Пытались нас всегда вести своим путем наши бывшие коллеги», – рассказал он. При этом Эдельгериев добавил, что для президента России Владимира Путина остается актуальной повестка борьбы с изменением климата.

В декабре 2022 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сейчас политическое положение Евросоюза унизительно для европейских государств и Россия больше не так заинтересована в общении с ним. Формат взаимодействия стран РИК (Россия, Индия, Китай) «дал путевку в жизнь пятерке БРИКС», из-за чего во вхождение в группу выстраивается ряд стран. Лавров тогда сообщил, что если все удовлетворить, то «пятерка» превратится в 15-17 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных