В России предложили создать свою модель политики по климату вместе с БРИКС и ЕАЭС
Спецпредставитель президента России по вопросам климата заявил, что Россия должна создавать новую модель климатической политики вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС.
«Мы должны придумать новую модель, где мы бы не пристраивались куда-то, нас не вели куда-то, <...> действительно мы должны создать что-то свое, свою модель с пулом стран, которые нам дружественны, с которыми у нас есть понимание, с которыми у нас есть единообразие. И оно у нас есть: и на площадке БРИКС, и на площадке ЕАЭС эти вопросы можем продвигать. Тем более у нас сейчас очень активно идет работа по взаимодействую с Африканским континентом», – сказал Эдельгериев на климатическом форуме Недель российского бизнеса (цитата по ТАСС).
По словам спецпредставителя, для людей, занимающихся климатическими вопросами на природоохранном треке, «задача усложнилась». «В нынешних реалиях мы абсолютно увидели ложные в отношении нас подходы. Пытались нас всегда вести своим путем наши бывшие коллеги», – рассказал он. При этом Эдельгериев добавил, что для президента России Владимира Путина остается актуальной повестка борьбы с изменением климата.
В декабре 2022 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сейчас политическое положение Евросоюза унизительно для европейских государств и Россия больше не так заинтересована в общении с ним. Формат взаимодействия стран РИК (Россия, Индия, Китай) «дал путевку в жизнь пятерке БРИКС», из-за чего во вхождение в группу выстраивается ряд стран. Лавров тогда сообщил, что если все удовлетворить, то «пятерка» превратится в 15-17 стран.