ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищении 2 млрд рублей из ПФР

Ущерб ПФР составил более 2 млрд руб. Следственным департаментом МВД возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по нему задержаны 34 человека. Обыски проходили по более чем 60 адресам в Ингушетии, Северной Осетии и Москве, в следственных мероприятиях были задействованы свыше 1200 сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.