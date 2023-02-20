ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищении 2 млрд рублей из ПФР
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся хищением средств из Пенсионного фонда России (ПФР), сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и «Почты России», подчеркнули там. В период с 2019 по 2021 г. задержанные незаконно формировали перерасчет пенсий жителям Ингушетии, перечисляя средства на банковские счета филиала АО «Почта России» в этом регионе.
«Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы», – рассказали в ФСБ.
При этом злоумышленники фальсифицировали отчетную документацию, в которой указывалось о выдаче средств гражданам в полном объеме.
Ущерб ПФР составил более 2 млрд руб. Следственным департаментом МВД возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по нему задержаны 34 человека. Обыски проходили по более чем 60 адресам в Ингушетии, Северной Осетии и Москве, в следственных мероприятиях были задействованы свыше 1200 сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.