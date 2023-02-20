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ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищении 2 млрд рублей из ПФР

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Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся хищением средств из Пенсионного фонда России (ПФР), сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и «Почты России», подчеркнули там. В период с 2019 по 2021 г. задержанные незаконно формировали перерасчет пенсий жителям Ингушетии, перечисляя средства на банковские счета филиала АО «Почта России» в этом регионе.

«Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы», – рассказали в ФСБ.

При этом злоумышленники фальсифицировали отчетную документацию, в которой указывалось о выдаче средств гражданам в полном объеме.

Ущерб ПФР составил более 2 млрд руб. Следственным департаментом МВД возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по нему задержаны 34 человека. Обыски проходили по более чем 60 адресам в Ингушетии, Северной Осетии и Москве, в следственных мероприятиях были задействованы свыше 1200 сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных