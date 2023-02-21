Путин поручил расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых
Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу предоставления жилищных сертификатов молодым ученым. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.
«У нас уже действуют жилищные сертификаты для молодых ученых, в прошлом году дополнительно направили на эти цели 1 млрд руб. Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы», – сказал он.
В рамках программы молодой ученый (не старше 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов) может претендовать на социальную выплату на приобретение жилья, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом. При этом его общий стаж работы научным работником составляет не менее пяти лет, а он сам признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Первоначально выплату могли получить лишь научные работники, подведомственные Министерству науки и образования. Однако ранее в феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что условия программы пересмотрены: теперь на сертификат могут рассчитывать и сотрудники медицинских, сельскохозяйственных, педагогических и других вузов. Данная мера поспособствует развитию науки и образования, отметил тогда премьер.
Ранее в сентябре Минобрнауки опубликовало проект постановления, в котором вводится в закон «О науке» понятие «молодой ученый» и закрепляется право на получение мер господдержки для тех, кто к нему будет отнесен.
Проект предлагает считать молодыми учеными лиц в возрасте до 35 лет включительно (стандартный возраст отсечки для молодежи по профильному закону), являющихся научными работниками научных организаций и научно-педагогическими работниками вузов. Кроме того, он закрепляет право на получение «стипендий, грантов, премий от правительства и президента». В поправках указывается, что назначать меры господдержки могут президент РФ, правительство РФ, органы госвласти субъектов РФ, а также органы публичной власти федеральной территории «Сириус».