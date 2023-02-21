Путин поручил расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых

В рамках программы молодой ученый (не старше 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов) может претендовать на социальную выплату на приобретение жилья, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом. При этом его общий стаж работы научным работником составляет не менее пяти лет, а он сам признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.