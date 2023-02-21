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Путин поручил расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу предоставления жилищных сертификатов молодым ученым. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«У нас уже действуют жилищные сертификаты для молодых ученых, в прошлом году дополнительно направили на эти цели 1 млрд руб. Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы», – сказал он.

В рамках программы молодой ученый (не старше 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов) может претендовать на социальную выплату на приобретение жилья, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом. При этом его общий стаж работы научным работником составляет не менее пяти лет, а он сам признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Первоначально выплату могли получить лишь научные работники, подведомственные Министерству науки и образования. Однако ранее в феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что условия программы пересмотрены: теперь на сертификат могут рассчитывать и сотрудники медицинских, сельскохозяйственных, педагогических и других вузов. Данная мера поспособствует развитию науки и образования, отметил тогда премьер.

Ранее в сентябре Минобрнауки опубликовало проект постановления, в котором вводится в закон «О науке» понятие «молодой ученый» и закрепляется право на получение мер господдержки для тех, кто к нему будет отнесен.

Проект предлагает считать молодыми учеными лиц в возрасте до 35 лет включительно (стандартный возраст отсечки для молодежи по профильному закону), являющихся научными работниками научных организаций и научно-педагогическими работниками вузов. Кроме того, он закрепляет право на получение «стипендий, грантов, премий от правительства и президента». В поправках указывается, что назначать меры господдержки могут президент РФ, правительство РФ, органы госвласти субъектов РФ, а также органы публичной власти федеральной территории «Сириус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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