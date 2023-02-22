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В Кабардино-Балкарии задержали причастных к торговле людьми

Ведомости

Сотрудники ФСБ в Кабардино-Балкарии задержали членов преступной группировки, которые были причастны к торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми», – сказано в сообщении.

Согласно имеющимся данным, задержанные в период с 2010 по 2019 г. «подбирали» женщин из Кабардино-Балкарии, склоняли их к переезду за границу, где впоследствии привлекали к занятию проституцией.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту организации и вовлечению в занятие проституцией (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговли людьми (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям составляет лишение свободы на срок до 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных