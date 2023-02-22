В Кабардино-Балкарии задержали причастных к торговле людьми
Сотрудники ФСБ в Кабардино-Балкарии задержали членов преступной группировки, которые были причастны к торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
«В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми», – сказано в сообщении.
Согласно имеющимся данным, задержанные в период с 2010 по 2019 г. «подбирали» женщин из Кабардино-Балкарии, склоняли их к переезду за границу, где впоследствии привлекали к занятию проституцией.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту организации и вовлечению в занятие проституцией (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговли людьми (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям составляет лишение свободы на срок до 15 лет.