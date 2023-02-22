Умер заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев

Чунаев работал в «Ленкоме» с 1967 г. В театр он пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Чунаев играл в спектаклях «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось». Он также снимался в фильмах – «Генерал Рахимов», «Моя судьба», «Считайте меня взрослым», «Убить дракона» и др.