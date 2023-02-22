Умер заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев
Умер ведущий актер театра «Ленком», заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев. Об этом сообщается на сайте театра. Ему было 85 лет.
«Сегодня пришло тяжелое известие. На 85 году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова», – говорится на сайте театра.
Чунаев работал в «Ленкоме» с 1967 г. В театр он пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Чунаев играл в спектаклях «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось». Он также снимался в фильмах – «Генерал Рахимов», «Моя судьба», «Считайте меня взрослым», «Убить дракона» и др.