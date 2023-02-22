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Умер заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев

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Умер ведущий актер театра «Ленком», заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев. Об этом сообщается на сайте театра. Ему было 85 лет.

«Сегодня пришло тяжелое известие. На 85 году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова», – говорится на сайте театра.

Чунаев работал в «Ленкоме» с 1967 г. В театр он пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Чунаев играл в спектаклях «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось». Он также снимался в фильмах – «Генерал Рахимов», «Моя судьба», «Считайте меня взрослым», «Убить дракона» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных