Умер режиссер Николай Досталь

Среди его самых известных картин — «Облако-рай», «Мелкий бес», «Коля — Перекати поле», а также сериалы — «Раскол» и «Завещание Ленина». Досталь вошел в историю кино не только как режиссер, но и как актер. Он снялся в фильмах «До свидания, мальчики», «Человек на своем месте» и др.