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Умер режиссер Николай Досталь

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Народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Союза кинематографистов РФ.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», — сообщил собеседник агентства. Причина смерти режиссера неизвестна.

В Союзе кинематографистов уточнили, что сейчас решается вопрос о месте и дате прощания. 

Николай Досталь родился 21 мая 1946 г. в Москве. Его отец Николай Досталь также был кинорежиссером, мать — виолончелистка Джахантаб Сарафи, персиянка из общины бахаи в Ашхабаде (Туркменистан). В 1971 г. Досталь окончил факультет журналистики МГУ. Позже поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учился в мастерской Георгия Данелии.

Среди его самых известных картин — «Облако-рай», «Мелкий бес», «Коля — Перекати поле», а также сериалы — «Раскол» и «Завещание Ленина». Досталь вошел в историю кино не только как режиссер, но и как актер. Он снялся в фильмах «До свидания, мальчики», «Человек на своем месте» и др.

За картину «Облако-рай» режиссер был удостоен многочисленных наград, в том числе призов кинопремии «Кинотавр» и кинофестиваля в Локарно. Его сериал «Завещание Ленина» был отмечен премиями «Золотой орел», «Ника» и «ТЭФИ».

В 1997 г. Досталь получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2008 г. — Народного артиста России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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