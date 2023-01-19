Умер режиссер Николай Досталь
Народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Союза кинематографистов РФ.
«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», — сообщил собеседник агентства. Причина смерти режиссера неизвестна.
В Союзе кинематографистов уточнили, что сейчас решается вопрос о месте и дате прощания.
Николай Досталь родился 21 мая 1946 г. в Москве. Его отец Николай Досталь также был кинорежиссером, мать — виолончелистка Джахантаб Сарафи, персиянка из общины бахаи в Ашхабаде (Туркменистан). В 1971 г. Досталь окончил факультет журналистики МГУ. Позже поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учился в мастерской Георгия Данелии.
Среди его самых известных картин — «Облако-рай», «Мелкий бес», «Коля — Перекати поле», а также сериалы — «Раскол» и «Завещание Ленина». Досталь вошел в историю кино не только как режиссер, но и как актер. Он снялся в фильмах «До свидания, мальчики», «Человек на своем месте» и др.
За картину «Облако-рай» режиссер был удостоен многочисленных наград, в том числе призов кинопремии «Кинотавр» и кинофестиваля в Локарно. Его сериал «Завещание Ленина» был отмечен премиями «Золотой орел», «Ника» и «ТЭФИ».
В 1997 г. Досталь получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2008 г. — Народного артиста России.