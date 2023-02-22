Дума приняла закон о сохранении повышенной пенсии военным пенсионерам

В июле 2022 г. Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%. Согласно документу, было принято с 1 июня до 1 октября 2022 г. установить ежемесячную доплату военным пенсионерам в размере 19,5% от назначенных пенсий. Тогда закон также предусматривал возможность прохождения службы в армии для тех, кто имеет государственные награды за участие в боевых действиях, но был признан негодным.