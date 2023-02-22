Дума приняла закон о сохранении повышенной пенсии военным пенсионерам
Госдума приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, которые заключили контракт с ВС РФ для выполнения боевых задач в ходе военной операции. Информация об этом появилась в электронной базе парламента.
«Сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже той, от которой им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается», – приводит слова спикера парламента Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.
Володин назвал это несправедливым и отметил, что военному пенсионеру, который «не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем повышенном размере».
Законопроект вносит поправки в действующий закон о пенсионном обеспечении военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других силовых ведомств. Согласно документу, сотрудники смогут воспользоваться правом на возобновление выплаты пенсий, исходя из общего трудового стажа после приостановки выплаты и поступлении на военную службу или призыве по мобилизации.
В июле 2022 г. Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%. Согласно документу, было принято с 1 июня до 1 октября 2022 г. установить ежемесячную доплату военным пенсионерам в размере 19,5% от назначенных пенсий. Тогда закон также предусматривал возможность прохождения службы в армии для тех, кто имеет государственные награды за участие в боевых действиях, но был признан негодным.