Газета
Общество

Дума приняла закон о сохранении повышенной пенсии военным пенсионерам

Ведомости

Госдума приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, которые заключили контракт с ВС РФ для выполнения боевых задач в ходе военной операции. Информация об этом появилась в электронной базе парламента.

«Сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже той, от которой им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается», – приводит слова спикера парламента Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Володин назвал это несправедливым и отметил, что военному пенсионеру, который «не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем повышенном размере».

Законопроект вносит поправки в действующий закон о пенсионном обеспечении военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других силовых ведомств. Согласно документу, сотрудники смогут воспользоваться правом на возобновление выплаты пенсий, исходя из общего трудового стажа после приостановки выплаты и поступлении на военную службу или призыве по мобилизации.

В июле 2022 г. Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%. Согласно документу, было принято с 1 июня до 1 октября 2022 г. установить ежемесячную доплату военным пенсионерам в размере 19,5% от назначенных пенсий. Тогда закон также предусматривал возможность прохождения службы в армии для тех, кто имеет государственные награды за участие в боевых действиях, но был признан негодным.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных