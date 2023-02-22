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Один человек пострадал при обстреле Белгородской области

Ведомости

После обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области один человек пострадал, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается», – сказано в сообщении.

Гладков уточнил, что снаряд попал в здание торгового центра, после чего оно загорелось. Сейчас на месте работают оперативные службы, пожар начали тушить.

Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.

Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных