Один человек пострадал при обстреле Белгородской области
После обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области один человек пострадал, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается», – сказано в сообщении.
Гладков уточнил, что снаряд попал в здание торгового центра, после чего оно загорелось. Сейчас на месте работают оперативные службы, пожар начали тушить.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.