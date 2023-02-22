РКН объяснил блокировку сайта премии «Редколлегия»

С начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор начал блокировать доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и к сайтам СМИ, которые распространяют, как считает РКН, фейки о спецоперации. Такую информацию ведомство квалифицирует как запрещенную.