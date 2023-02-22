Газета
Общество

РКН объяснил блокировку сайта премии «Редколлегия»

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту независимой журналистской премии «Редколлегия» из-за регулярной публикации недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе РКН.

«На основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к сайту премии «Редколлегия» ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента», – говорится заявлении ведомства.

Ранее 22 февраля «Ведомости» сообщали, что, по данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, ресурс redkollegia.org заблокирован.

Премия «Редколлегия» учреждена в 2016 г. российским предпринимателем  Борисом Зиминым (признан в РФ иноагентом) и возглавляемой им НКО Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. В январе МВД объявило его в розыск. Предприниматель – сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

19 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell (признано иностранным агентом) и к сайту киберспортивной команды NAVI. Причиной блокировки, как сообщало ведомство, стало распространение фейков о спецоперации.

С начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор начал блокировать доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и к сайтам СМИ, которые распространяют, как считает РКН, фейки о спецоперации. Такую информацию ведомство квалифицирует как запрещенную.  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных