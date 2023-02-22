РКН объяснил блокировку сайта премии «Редколлегия»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту независимой журналистской премии «Редколлегия» из-за регулярной публикации недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе РКН.
«На основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к сайту премии «Редколлегия» ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента», – говорится заявлении ведомства.
Ранее 22 февраля «Ведомости» сообщали, что, по данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, ресурс redkollegia.org заблокирован.
Премия «Редколлегия» учреждена в 2016 г. российским предпринимателем Борисом Зиминым (признан в РФ иноагентом) и возглавляемой им НКО Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. В январе МВД объявило его в розыск. Предприниматель – сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.
19 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell (признано иностранным агентом) и к сайту киберспортивной команды NAVI. Причиной блокировки, как сообщало ведомство, стало распространение фейков о спецоперации.
С начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор начал блокировать доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и к сайтам СМИ, которые распространяют, как считает РКН, фейки о спецоперации. Такую информацию ведомство квалифицирует как запрещенную.