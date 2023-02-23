В Белгородской области упал самолет Минобороны
Самолет Минобороны России упал в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в Белгородской области упал самолет Су-24, пилот успел катапультироваться.
«Самолет потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», – рассказали агентству.
Уточняется, что при ударе о землю самолет загорелся. По предварительной информации, после происшествия горит хозпостройка.
Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с места падения самолета и сообщил, что воздушное судно упало на окраине села Орехово. «Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела», – говорится в публикации.
В октябре прошлого года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.