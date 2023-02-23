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В Белгородской области упал самолет Минобороны

Ведомости

Самолет Минобороны России упал в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в Белгородской области упал самолет Су-24, пилот успел катапультироваться. 

«Самолет потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», – рассказали агентству. 

Уточняется, что при ударе о землю самолет загорелся. По предварительной информации, после происшествия горит хозпостройка.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с места падения самолета и сообщил, что воздушное судно упало на окраине села Орехово. «Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела», – говорится в публикации.

В октябре прошлого года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных