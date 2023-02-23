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В СИЗО покончил с собой обвиняемый в получении взяток бывший глава Котласа

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Бывший глава города Котлас Архангельской области Андрей Бральнин покончил собой в СИЗО, где он находился по обвинению в получении взяток на сумму более 18 млн руб., передает издание 29.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

В ведомстве уточнили, что Бральнин скончался 23 февраля около полудня в СИЗО-3 города Вельска, в изолятор была вызвана бригада скорой помощи.

«Медработники учреждения и скорой проводили реабилитационные мероприятия, положительного результата они не дали. Врач скорой помощи констатировал смерть. Насильственных признаков не было обнаружено», – рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Там добавили, что для выяснения обстоятельств произошедшего в учреждение выехала следственно-оперативная группа.

Бральнин был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в начале марта 2021 г., до этого градоначальник ушел со своего поста, писали СМИ. Бывшему главе Котласа предъявили обвинение в январе прошлого года. Как сообщалось, следователи выявили 17 эпизодов получения взяток или незаконных имущественных услуг от предпринимателей или представителей фирм за покровительство в строительной сфере. В общей сложности Бральнин получил более 18 млн руб. В ходе следствия на принадлежащие ему объекты недвижимости стоимостью более 10 млн руб. был наложен арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных