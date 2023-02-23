В СИЗО покончил с собой обвиняемый в получении взяток бывший глава Котласа

Бральнин был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в начале марта 2021 г., до этого градоначальник ушел со своего поста, писали СМИ. Бывшему главе Котласа предъявили обвинение в январе прошлого года. Как сообщалось, следователи выявили 17 эпизодов получения взяток или незаконных имущественных услуг от предпринимателей или представителей фирм за покровительство в строительной сфере. В общей сложности Бральнин получил более 18 млн руб. В ходе следствия на принадлежащие ему объекты недвижимости стоимостью более 10 млн руб. был наложен арест.