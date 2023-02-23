В СИЗО покончил с собой обвиняемый в получении взяток бывший глава Котласа
Бывший глава города Котлас Архангельской области Андрей Бральнин покончил собой в СИЗО, где он находился по обвинению в получении взяток на сумму более 18 млн руб., передает издание 29.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.
В ведомстве уточнили, что Бральнин скончался 23 февраля около полудня в СИЗО-3 города Вельска, в изолятор была вызвана бригада скорой помощи.
«Медработники учреждения и скорой проводили реабилитационные мероприятия, положительного результата они не дали. Врач скорой помощи констатировал смерть. Насильственных признаков не было обнаружено», – рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.
Там добавили, что для выяснения обстоятельств произошедшего в учреждение выехала следственно-оперативная группа.
Бральнин был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в начале марта 2021 г., до этого градоначальник ушел со своего поста, писали СМИ. Бывшему главе Котласа предъявили обвинение в январе прошлого года. Как сообщалось, следователи выявили 17 эпизодов получения взяток или незаконных имущественных услуг от предпринимателей или представителей фирм за покровительство в строительной сфере. В общей сложности Бральнин получил более 18 млн руб. В ходе следствия на принадлежащие ему объекты недвижимости стоимостью более 10 млн руб. был наложен арест.