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Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка

Ведомости

Десять человек личного состава МЧС ДНР пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины Донецка, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Сегодня во время выполнения задач по предназначению под обстрелом оказались два отделения 6 пожарно-спасательной части в Петровском районе Донецка. Также получила повреждения пожарная автоцистерна», – сообщили в ведомстве.

Из сообщения следует, что к месту происшествия направили дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях и реанимационно-противошоковую группу МЧС ДНР.

«По прибытии установлено, что пострадали 10 человек личного состава МЧС», – заявили в ведомстве. Пострадавших госпитализировали. В МЧС ДНР сообщили, что один из спасателей – в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом минно-взрывная травма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных