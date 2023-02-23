Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка

«По прибытии установлено, что пострадали 10 человек личного состава МЧС», – заявили в ведомстве. Пострадавших госпитализировали. В МЧС ДНР сообщили, что один из спасателей – в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом минно-взрывная травма.