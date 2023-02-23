Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка
Десять человек личного состава МЧС ДНР пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины Донецка, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«Сегодня во время выполнения задач по предназначению под обстрелом оказались два отделения 6 пожарно-спасательной части в Петровском районе Донецка. Также получила повреждения пожарная автоцистерна», – сообщили в ведомстве.
Из сообщения следует, что к месту происшествия направили дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях и реанимационно-противошоковую группу МЧС ДНР.
«По прибытии установлено, что пострадали 10 человек личного состава МЧС», – заявили в ведомстве. Пострадавших госпитализировали. В МЧС ДНР сообщили, что один из спасателей – в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом минно-взрывная травма.