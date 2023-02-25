После убийства краснокнижных оленей на Сахалине возбуждено уголовное дело

25 февраля Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщило об обнаружении в пятницу останков 26 оленей в Охинском районе. Там напомнили, что популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области, а в регионе насчитывается около 2000 особей.