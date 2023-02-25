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После убийства краснокнижных оленей на Сахалине возбуждено уголовное дело

Ведомости

На Сахалине следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Ранее в соцсетях и СМИ распространилось видео с останками убитых оленей, некоторые из которых были беременны, сообщила пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело возбуждено следственными органами СК РФ по Сахалинской области по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по региону доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах.

25 февраля Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщило об обнаружении в пятницу останков 26 оленей в Охинском районе. Там напомнили, что популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области, а в регионе насчитывается около 2000 особей.

«Браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба», – говорится в сообщении.

В прокуратуре Сахалинской области сообщили об организации проверки по факту убийства животных, в ходе которой ведомство оценит «соблюдение законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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