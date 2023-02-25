После убийства краснокнижных оленей на Сахалине возбуждено уголовное дело
На Сахалине следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Ранее в соцсетях и СМИ распространилось видео с останками убитых оленей, некоторые из которых были беременны, сообщила пресс-служба СК РФ.
Уголовное дело возбуждено следственными органами СК РФ по Сахалинской области по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по региону доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах.
25 февраля Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщило об обнаружении в пятницу останков 26 оленей в Охинском районе. Там напомнили, что популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области, а в регионе насчитывается около 2000 особей.
«Браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба», – говорится в сообщении.
В прокуратуре Сахалинской области сообщили об организации проверки по факту убийства животных, в ходе которой ведомство оценит «соблюдение законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и РФ».