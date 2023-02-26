La Repubblica: 40 человек погибли при крушении лодки с мигрантами на юге Италии
Перевозившая около 250 мигрантов лодка разбилась о скалы в нескольких метрах от берега в регионе Калабрия на юге Италии, найдено по меньшей мере 40 тел, среди них много детей, сообщает газета La Repubblica.
Лодка, на которой находились граждане Ирана, Пакистана и Афганистана, потерпела крушение из-за неблагоприятных погодных условиях в районе пляжа Стеккато-Ди-Кутра. По данным газеты, около 50 человек выжили, патрульные катера продолжают поиск выживших. Отмечается, что на место происшествия прибыли полиция и карабинеры, а также сотрудники Красного Креста. Мэр Кутро заявил, что «трагедии такого масштаба еще не было».
О случившемся также пишет агентство ANSA, уточняя, что мигранты прибыли к югу Италии в воскресенье на рассвете, а потерпевшая крушение рыбацкая лодка разломилась надвое. Погибших находят в море и на пляже, среди них «немало детей и много женщин». О том, что в лодке находились не менее 250 человек, сообщили спасателям сами выжившие, отмечает ANSA.