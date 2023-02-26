La Repubblica: 40 человек погибли при крушении лодки с мигрантами на юге Италии

О случившемся также пишет агентство ANSA, уточняя, что мигранты прибыли к югу Италии в воскресенье на рассвете, а потерпевшая крушение рыбацкая лодка разломилась надвое. Погибших находят в море и на пляже, среди них «немало детей и много женщин». О том, что в лодке находились не менее 250 человек, сообщили спасателям сами выжившие, отмечает ANSA.