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La Repubblica: 40 человек погибли при крушении лодки с мигрантами на юге Италии

Ведомости

Перевозившая около 250 мигрантов лодка разбилась о скалы в нескольких метрах от берега в регионе Калабрия на юге Италии, найдено по меньшей мере 40 тел, среди них много детей, сообщает газета La Repubblica.

Лодка, на которой находились граждане Ирана, Пакистана и Афганистана, потерпела крушение из-за неблагоприятных погодных условиях в районе пляжа Стеккато-Ди-Кутра. По данным газеты, около 50 человек выжили, патрульные катера продолжают поиск выживших. Отмечается, что на место происшествия прибыли полиция и карабинеры, а также сотрудники Красного Креста. Мэр Кутро заявил, что «трагедии такого масштаба еще не было».

О случившемся также пишет агентство ANSA, уточняя, что мигранты прибыли к югу Италии в воскресенье на рассвете, а потерпевшая крушение рыбацкая лодка разломилась надвое. Погибших находят в море и на пляже, среди них «немало детей и много женщин». О том, что в лодке находились не менее 250 человек, сообщили спасателям сами выжившие, отмечает ANSA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных