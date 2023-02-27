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Общество

В России предложили ввести сертификат для новорожденных

Ведомости

В России могут ввести сертификат для новорожденных детей в размере около 30 000 руб. С такой инициативой выступили члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР, законопроект готов к внесению в Госдуму, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ и на одного из авторов проекта — сенатора Вадима Деньгина. 

Речь идет о новом виде государственной помощи малообеспеченным семьям. Сертификат можно будет потратить на товары первой необходимости для ребенка, включая коляску, кроватку, одежду и др., говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Авторы инициативы уточнили, что размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 г. составляет 22 909 руб., также жители Москвы получают подарочный набор «Наше сокровище» или 20 000 руб. взамен него. Парламентарии считают, что отсутствие такой помощи в регионах «вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды».

Сертификат предусмотрен для семей с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов, которые постоянно проживают в России. Его размер составит не менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения — около 30 000 руб., пояснил Вадим Деньгин. Предоставлять такую помощь будут региональные власти, выделять деньги на программу предлагается за счет субвенций из федерального бюджета.  

С 1 января 2023 г. прожиточный минимум на душу населения в России составляет 14 375 руб., однако в некоторых регионах, к примеру в Саратовской области и Алтайском крае, он ниже — порядка 13 000 руб.

Предоставление помощи семьям с новорожденными детьми поддержали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Останина добавила, что такая мера поддержки должна распространяться на все семьи, а не только на малообеспеченные. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных