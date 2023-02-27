В России предложили ввести сертификат для новорожденных

В России могут ввести сертификат для новорожденных детей в размере около 30 000 руб. С такой инициативой выступили члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР, законопроект готов к внесению в Госдуму, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ и на одного из авторов проекта — сенатора Вадима Деньгина.