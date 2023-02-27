В России предложили ввести сертификат для новорожденных
В России могут ввести сертификат для новорожденных детей в размере около 30 000 руб. С такой инициативой выступили члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР, законопроект готов к внесению в Госдуму, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ и на одного из авторов проекта — сенатора Вадима Деньгина.
Речь идет о новом виде государственной помощи малообеспеченным семьям. Сертификат можно будет потратить на товары первой необходимости для ребенка, включая коляску, кроватку, одежду и др., говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы уточнили, что размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 г. составляет 22 909 руб., также жители Москвы получают подарочный набор «Наше сокровище» или 20 000 руб. взамен него. Парламентарии считают, что отсутствие такой помощи в регионах «вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды».
Сертификат предусмотрен для семей с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов, которые постоянно проживают в России. Его размер составит не менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения — около 30 000 руб., пояснил Вадим Деньгин. Предоставлять такую помощь будут региональные власти, выделять деньги на программу предлагается за счет субвенций из федерального бюджета.
С 1 января 2023 г. прожиточный минимум на душу населения в России составляет 14 375 руб., однако в некоторых регионах, к примеру в Саратовской области и Алтайском крае, он ниже — порядка 13 000 руб.
Предоставление помощи семьям с новорожденными детьми поддержали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Останина добавила, что такая мера поддержки должна распространяться на все семьи, а не только на малообеспеченные.