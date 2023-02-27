Хуснуллин анонсировал расширение дороги в Крым на новых территориях

«Мы ее (дорогу в Крым – ред.) успели в прошлом году больше половины отремонтировать. Но сейчас мы четко совершенно видим, что ее пропускной способности – она двухполосная, ее не хватает. <...> И мы приняли решение местами ее расширять», – сказал он (цит. по «Интерфакс»).