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Хуснуллин анонсировал расширение дороги в Крым на новых территориях

Ведомости

Дорогу в Крым, которая проходит через новые территории России, планируют расширить, чтобы увеличить ее пропускную способность. Сейчас прорабатываются сроки реализации этой меры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Мы ее (дорогу в Крым – ред.) успели в прошлом году больше половины отремонтировать. Но сейчас мы четко совершенно видим, что ее пропускной способности – она двухполосная, ее не хватает. <...> И мы приняли решение местами ее расширять», – сказал он (цит. по «Интерфакс»). 

Хуснуллин также обратил внимание на то, что планируется построить объезды населенных пунктов и сделать съезды к морю с новой трассы. «Эта дорога – она основная, как дорога "Таврида" в Крыму со всеми съездами к морю, она становится тоже основной дорогой», – подчеркнул он.

Ранее, в конце января, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС рассказал, что автомагистраль Джанкой – Ростов-на-Дону, которая пройдет по территории новых регионов России, получит название «Таврида – 2». По его словам, длина новой трассы составит около 600 км, а стоимость – 350-400 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных