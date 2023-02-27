Хуснуллин анонсировал расширение дороги в Крым на новых территориях
Дорогу в Крым, которая проходит через новые территории России, планируют расширить, чтобы увеличить ее пропускную способность. Сейчас прорабатываются сроки реализации этой меры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы ее (дорогу в Крым – ред.) успели в прошлом году больше половины отремонтировать. Но сейчас мы четко совершенно видим, что ее пропускной способности – она двухполосная, ее не хватает. <...> И мы приняли решение местами ее расширять», – сказал он (цит. по «Интерфакс»).
Хуснуллин также обратил внимание на то, что планируется построить объезды населенных пунктов и сделать съезды к морю с новой трассы. «Эта дорога – она основная, как дорога "Таврида" в Крыму со всеми съездами к морю, она становится тоже основной дорогой», – подчеркнул он.
Ранее, в конце января, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС рассказал, что автомагистраль Джанкой – Ростов-на-Дону, которая пройдет по территории новых регионов России, получит название «Таврида – 2». По его словам, длина новой трассы составит около 600 км, а стоимость – 350-400 млрд руб.