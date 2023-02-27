На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление
На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление после замыкания электропроводки, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Всех пассажиров вывели на поверхность, из-под состава был виден сильный дым», – сказал собеседник агентства.
Дептранс столицы, в свою очередь, сообщает, что станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. «На месте работают оперативные службы и МЧС», – отмечается в сообщении. Позже в МЧС сообщили, что возгорание на станции ликвидировано, площадь пожара составила 1 кв м.
Ранее сообщалось, что на юго-западном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов для проверки состава