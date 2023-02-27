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На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление

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На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление после замыкания электропроводки, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Всех пассажиров вывели на поверхность, из-под состава был виден сильный дым», – сказал собеседник агентства.

Дептранс столицы, в свою очередь, сообщает, что станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. «На месте работают оперативные службы и МЧС», – отмечается в сообщении. Позже в МЧС сообщили, что возгорание на станции ликвидировано, площадь пожара составила 1 кв м.

Ранее сообщалось, что на юго-западном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов для проверки состава

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных