На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление

Дептранс столицы, в свою очередь, сообщает, что станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. «На месте работают оперативные службы и МЧС», – отмечается в сообщении. Позже в МЧС сообщили, что возгорание на станции ликвидировано, площадь пожара составила 1 кв м.