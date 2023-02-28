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Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о списках запрещенных писателей

Ведомости

Министерство культуры не составляло списков запрещенных авторов, заявила глава ведомства Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Очень была удивлена самому списку. Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали», – заявила Любимова.

По ее словам, эта информация «очень обижает» сотрудников библиотек, которые такую работу не выполняли. «С удивлением звонят нам и говорят, а что нам делать, откуда это все и почему это взялось. Очередной фейк», – заключила она.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в библиотеки столицы якобы были разосланы списки писателей, в том числе признанных иноагентами или выступающих против спецоперации на Украине, чьи книги запрещено распространять и принимать. Аналогичную информацию публиковал в своих соцсетях писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом). Пресс-служба Минкульта тогда также опровергла составление таких списков.

В октябре 2022 г. Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения оппозиционно настроенных писателей и тех, кого признали иноагентами. В список «нежелательных» авторов попали, в частности, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Виктор Вахштайн, Михаил Зыгарь (все признаны в РФ иноагентами).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных