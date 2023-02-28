В Минкультуры опровергли сообщения о списках запрещенных писателей
Министерство культуры не составляло списков запрещенных авторов, заявила глава ведомства Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Очень была удивлена самому списку. Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали», – заявила Любимова.
По ее словам, эта информация «очень обижает» сотрудников библиотек, которые такую работу не выполняли. «С удивлением звонят нам и говорят, а что нам делать, откуда это все и почему это взялось. Очередной фейк», – заключила она.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в библиотеки столицы якобы были разосланы списки писателей, в том числе признанных иноагентами или выступающих против спецоперации на Украине, чьи книги запрещено распространять и принимать. Аналогичную информацию публиковал в своих соцсетях писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом). Пресс-служба Минкульта тогда также опровергла составление таких списков.
В октябре 2022 г. Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения оппозиционно настроенных писателей и тех, кого признали иноагентами. В список «нежелательных» авторов попали, в частности, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Виктор Вахштайн, Михаил Зыгарь (все признаны в РФ иноагентами).