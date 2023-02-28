В Минкультуры опровергли сообщения о списках запрещенных писателей

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в библиотеки столицы якобы были разосланы списки писателей, в том числе признанных иноагентами или выступающих против спецоперации на Украине, чьи книги запрещено распространять и принимать. Аналогичную информацию публиковал в своих соцсетях писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом). Пресс-служба Минкульта тогда также опровергла составление таких списков.