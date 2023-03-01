Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлен до 31 августа
Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке медицинских изделий еще на полгода. Постановление об этом от 28 февраля подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации.
Эксперимент по маркировке медизделий начался 15 февраля 2022 г. Предполагалось, что он продлится до 28 февраля 2023 г. Согласно внесенным изменениям, эксперимент будет идти до 31 августа текущего года.
В рамках инициативы маркировке подлежат обеззараживатели-очистители воздуха, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, коронарные стенты, томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании. На их упаковке должна быть информация о наименовании товара, данные, необходимые для идентификации изделия, информация о производителе и др.
О планах продлить эксперимент стало известно в декабре прошлого года. В кабмине пояснили, что решение связано с некоторыми особенностями оборота отдельных видов медизделий, которые выявили участники эксперимента. Решение возникших трудностей требует дополнительной проработки законодательства и информационной системы, уточнили в правительстве.
Национальная система цифровой маркировки начала действовать в России с 2019 г. Обязательной маркировке подлежат молочная продукция, вода, лекарства, табак, обувь, шубы, духи и др. Кроме того, с 1 апреля она будет распространяться на пиво и слабоалкогольные напитки в кегах, а с 1 октября — на те же напитки в стеклянных и полимерных упаковках.
В тестовом режиме, помимо медизделий, сейчас также маркируются БАДы и антисептики.