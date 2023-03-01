Эксперимент по маркировке медицинских изделий продлен до 31 августа

Национальная система цифровой маркировки начала действовать в России с 2019 г. Обязательной маркировке подлежат молочная продукция, вода, лекарства, табак, обувь, шубы, духи и др. Кроме того, с 1 апреля она будет распространяться на пиво и слабоалкогольные напитки в кегах, а с 1 октября — на те же напитки в стеклянных и полимерных упаковках.