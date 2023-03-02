Власти Алтая планируют запустить аэротакси между сибирскими курортами

«По договоренности с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, как только запустят <…> аэропорт в Шерегеше, сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. <…> Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, [хотели бы получить] возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса – в Шерегеше, еще через полчаса – в Белокурихе», – рассказал Хорохордин.