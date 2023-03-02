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Власти Алтая планируют запустить аэротакси между сибирскими курортами

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Власти Алтая намерены запустить аэротакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху, после того как в первом построят аэропорт, сообщил глава республики Олег Хорохордин на полях Красноярского экономического форума (КЭФ), передает ТАСС.

«По договоренности с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, как только запустят <…> аэропорт в Шерегеше, сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. <…> Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, [хотели бы получить] возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса – в Шерегеше, еще через полчаса – в Белокурихе», – рассказал Хорохордин.

До этого, как отмечает агентство, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что площадка под будущий аэропорт выбрана – в 7 км от горнолыжного комплекса «Шерегеш». Инвестором проекта выступает компания «Новапорт». Причем компания готова профинансировать не только строительство терминала, но и проектирование взлетно-посадочной полосы.

«Шерегеш» – это один из популярных горнолыжных комплексов в Сибири. За предыдущий горнолыжный сезон его посетили свыше 2 млн человек, в текущем сезоне число туристов уже превысило 1 млн.

КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Это уже 19-й по счету форум. Традиционно тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных