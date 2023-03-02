Власти Алтая планируют запустить аэротакси между сибирскими курортами
Власти Алтая намерены запустить аэротакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху, после того как в первом построят аэропорт, сообщил глава республики Олег Хорохордин на полях Красноярского экономического форума (КЭФ), передает ТАСС.
«По договоренности с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, как только запустят <…> аэропорт в Шерегеше, сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. <…> Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, [хотели бы получить] возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса – в Шерегеше, еще через полчаса – в Белокурихе», – рассказал Хорохордин.
До этого, как отмечает агентство, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что площадка под будущий аэропорт выбрана – в 7 км от горнолыжного комплекса «Шерегеш». Инвестором проекта выступает компания «Новапорт». Причем компания готова профинансировать не только строительство терминала, но и проектирование взлетно-посадочной полосы.
«Шерегеш» – это один из популярных горнолыжных комплексов в Сибири. За предыдущий горнолыжный сезон его посетили свыше 2 млн человек, в текущем сезоне число туристов уже превысило 1 млн.
КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Это уже 19-й по счету форум. Традиционно тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации.