Минпросвещения предложило обязать школы закрепить требования к форме
Минпросвещения предлагает обязать школы закрепить требования к форме. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы ведомства Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по просвещению.
«Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. <…> Чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее», — сказал он (цитата по ТАСС).
В ноябре 2022 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал введение единой школьной формы в школах «одним из важных направлений работы» Минпросвещения и Госдумы. Он также предложил передать школы на региональный уровень и «дополнительно обеспечить статус русского языка как государственного языка России». По его словам, законопроекты по всем инициативам внесены в Госдуму.
В январе 2023 г. Кравцов пояснил, что в России не планируется введение единой формы для всех школ, «как это было в Советском Союзе». По его словам, каждое учебное заведение сможет «установить свой стиль и формат».
С 1 сентября 2013 г. в России действует новый закон «Об образовании», согласно которому школы могут самостоятельно устанавливать требования к одежде учеников. Норма носит необязательный характер. Регламент о ношении школьной формы вправе установить региональные власти. По словам Корнеева, этим правом сегодня воспользовались в 37 субъектах РФ.