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Общество

Минпросвещения предложило обязать школы закрепить требования к форме

Ведомости

Минпросвещения предлагает обязать школы закрепить требования к форме. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы ведомства Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

«Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. <…> Чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ноябре 2022 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал введение единой школьной формы в школах «одним из важных направлений работы» Минпросвещения и Госдумы. Он также предложил передать школы на региональный уровень и «дополнительно обеспечить статус русского языка как государственного языка России». По его словам, законопроекты по всем инициативам внесены в Госдуму.

В январе 2023 г. Кравцов пояснил, что в России не планируется введение единой формы для всех школ, «как это было в Советском Союзе». По его словам, каждое учебное заведение сможет «установить свой стиль и формат».

С 1 сентября 2013 г. в России действует новый закон «Об образовании», согласно которому школы могут самостоятельно устанавливать требования к одежде учеников. Норма носит необязательный характер. Регламент о ношении школьной формы вправе установить региональные власти. По словам Корнеева, этим правом сегодня воспользовались в 37 субъектах РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных