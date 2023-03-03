Минпросвещения предложило обязать школы закрепить требования к форме

В ноябре 2022 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал введение единой школьной формы в школах «одним из важных направлений работы» Минпросвещения и Госдумы. Он также предложил передать школы на региональный уровень и «дополнительно обеспечить статус русского языка как государственного языка России». По его словам, законопроекты по всем инициативам внесены в Госдуму.