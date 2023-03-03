Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата к 10 годам колонии
Суд Ленинского района Минска приговорил к 10 годам колонии руководителя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии.
Суд признал Беляцкого виновным в контрабанде, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходившие вместе с ним по этому делу представители «Весны» Владимир Лабкович и Валентин Стефанович осуждены на семь и девять лет заключения в колонии соответственно. Суд также заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны.
Обвинение просило определить наказание Беляцком в виде 12 лет лишения свободы, Лабковичу – девять лет, Стефановичу – 11, а Соловьеву – 10. В частности, гособвинение запросило штраф четырем участникам дела в 5000 базовых величин – около $66 000 каждому.
По версии следствия, правозащитники с 2016 по 2021 гг. обналичили деньги, поступившие от структур и фондов на банковские счета «Весны», после чего незаконно переместили средства на территорию Литвы через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В октябре 2022 г. Нобелевский комитет присудил премии мира российскому центру «Мемориал» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован в РФ), Центру гражданских свобод Украины, а также руководителю белорусской «Весны» Алесю Беляцкому. В комитете рассказали, что премии были выданы «борцам» за демократию, права человека и мирное сосуществование. Тогда члены комитета добавили, что кандидаты премии продвигали право критики власти и защиту фундаментальных прав граждан.