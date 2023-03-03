Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата к 10 годам колонии

Суд признал Беляцкого виновным в контрабанде, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходившие вместе с ним по этому делу представители «Весны» Владимир Лабкович и Валентин Стефанович осуждены на семь и девять лет заключения в колонии соответственно. Суд также заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны.