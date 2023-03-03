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Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата к 10 годам колонии

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Суд Ленинского района Минска приговорил к 10 годам колонии руководителя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

Суд признал Беляцкого виновным в контрабанде, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходившие вместе с ним по этому делу представители «Весны» Владимир Лабкович и Валентин Стефанович осуждены на семь и девять лет заключения в колонии соответственно. Суд также заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны.

Обвинение просило определить наказание Беляцком в виде 12 лет лишения свободы, Лабковичу – девять лет, Стефановичу – 11, а Соловьеву – 10. В частности, гособвинение запросило штраф четырем участникам дела в 5000 базовых величин – около $66 000 каждому.

По версии следствия, правозащитники с 2016 по 2021 гг. обналичили деньги, поступившие от структур и фондов на банковские счета «Весны», после чего незаконно переместили средства на территорию Литвы через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре 2022 г. Нобелевский комитет присудил премии мира российскому центру «Мемориал» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован в РФ), Центру гражданских свобод Украины, а также руководителю белорусской «Весны» Алесю Беляцкому. В комитете рассказали, что премии были выданы «борцам» за демократию, права человека и мирное сосуществование. Тогда члены комитета добавили, что кандидаты премии продвигали право критики власти и защиту фундаментальных прав граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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