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Патриарх Кирилл назвал раскопки в центре Кремля «не очень хорошим символом»

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Раскопки в центре Кремля – это не очень хороший символ, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

«Раскопки в центре, в сердце Руси, даже имеющие научное значение, – это не очень хороший символ. Это не значит, что раскопки нужно закрыть, уничтожить, но их нужно "музефицировать" таким образом, чтобы не было этого раскопа в центре Кремля», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).

Он добавил, что таково его пожелание к тем, кто «имеет и власть, и возможность привести это место в такое состояние, которое бы соответствовало центру, сердцу государства российского».

Ранее директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сообщила, что в Успенском соборе Кремля в ходе реставрации обнаружили фрагменты храмов времен Ивана Калиты и Ивана III, писал ТАСС. По ее словам, раскопки помогут определить границы древних храмов.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных