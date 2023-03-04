Патриарх Кирилл назвал раскопки в центре Кремля «не очень хорошим символом»
Раскопки в центре Кремля – это не очень хороший символ, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.
«Раскопки в центре, в сердце Руси, даже имеющие научное значение, – это не очень хороший символ. Это не значит, что раскопки нужно закрыть, уничтожить, но их нужно "музефицировать" таким образом, чтобы не было этого раскопа в центре Кремля», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).
Он добавил, что таково его пожелание к тем, кто «имеет и власть, и возможность привести это место в такое состояние, которое бы соответствовало центру, сердцу государства российского».
Ранее директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сообщила, что в Успенском соборе Кремля в ходе реставрации обнаружили фрагменты храмов времен Ивана Калиты и Ивана III, писал ТАСС. По ее словам, раскопки помогут определить границы древних храмов.