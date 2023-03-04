Патриарх Кирилл назвал раскопки в центре Кремля «не очень хорошим символом»

«Раскопки в центре, в сердце Руси, даже имеющие научное значение, – это не очень хороший символ. Это не значит, что раскопки нужно закрыть, уничтожить, но их нужно "музефицировать" таким образом, чтобы не было этого раскопа в центре Кремля», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).