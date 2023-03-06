В России началась четырехдневная рабочая неделя

В 2023 г. из-за праздников россияне будут отдыхать 26 дней. Текущий год начался с длинных выходных — праздники продлились девять дней, отмечал Роструд. Затем с 23 по 26 февраля отмечали День защитника Отечества. После одного выходного в честь Международного женского дня россиян ждут майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.