В России началась четырехдневная рабочая неделя
Началась четырехдневная рабочая неделя, россияне будут отдыхать в среду, 8 марта, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.
Как напомнили в ведомстве, в среду отмечается Международный женский день. Согласно производственному календарю, у россиян будет один нерабочий день 8 марта, перенос выходных не предусмотрен. 7 марта является предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час, уточнили в Роструде.
Считается, что праздновать Международный день женщин предложила Клара Цеткин в 1910 г. В последующие годы женщины в разных странах мира отмечали его в разные числа марта. Празднование Международного женского дня 8 марта установили в ООН в 1975 г.
В России день солидарности женщин отмечали с 1913 г. В 1965 г. Международный женский день 8 марта стал официальным выходным в СССР.
В 2023 г. из-за праздников россияне будут отдыхать 26 дней. Текущий год начался с длинных выходных — праздники продлились девять дней, отмечал Роструд. Затем с 23 по 26 февраля отмечали День защитника Отечества. После одного выходного в честь Международного женского дня россиян ждут майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В июне в честь Дня России праздничные дни установлены с 10 по 12 июня. Осенью День народного единства будут праздновать с 4 по 6 ноября.