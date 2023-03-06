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В России началась четырехдневная рабочая неделя

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Началась четырехдневная рабочая неделя, россияне будут отдыхать в среду, 8 марта, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

Как напомнили в ведомстве, в среду отмечается Международный женский день. Согласно производственному календарю, у россиян будет один нерабочий день 8 марта, перенос выходных не предусмотрен. 7 марта является предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час, уточнили в Роструде.

Считается, что праздновать Международный день женщин предложила Клара Цеткин в 1910 г. В последующие годы женщины в разных странах мира отмечали его в разные числа марта. Празднование Международного женского дня 8 марта установили в ООН в 1975 г.

В России день солидарности женщин отмечали с 1913 г. В 1965 г. Международный женский день 8 марта стал официальным выходным в СССР.

В 2023 г. из-за праздников россияне будут отдыхать 26 дней. Текущий год начался с длинных выходных — праздники продлились девять дней, отмечал Роструд. Затем с 23 по 26 февраля отмечали День защитника Отечества. После одного выходного в честь Международного женского дня россиян ждут майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В июне в честь Дня России праздничные дни установлены с 10 по 12 июня. Осенью День народного единства будут праздновать с 4 по 6 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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