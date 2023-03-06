«Известия»: РЭО предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает постепенно перейти от бумажных квитанций за ЖКУ к электронным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора РЭО Дениса Буцаева в Минстрой.
В письме отмечается, что ежегодно в России используются миллионы тонн бумаги. Каждый месяц на рассылку уходит 50 т бумаги, уточнили в РЭО. Буцаев обратил внимание на рост стоимости бумаги в начале марта 2022 г. «в два-три раза». В связи с этим печать бумажных платежек стала дороже для управляющих организаций.
В компании указали на вред квитанций для экологии: природные ресурсы используются избыточно, считают в РЭО, а в процессе производства первичного сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора. При этом уточняется, что в стране ежегодно перерабатывают около 4 млн т бумаги. Переработкой занимаются порядка 90 российских предприятий.
В Минстрое пояснили, что сейчас рассматривается необходимость поправок в законодательство для перехода на электронные платежки. Вместе с тем эксперты работают над тем, чтобы возможность получить бумажную платежку осталась для тех, кто хочет. В РЭО также отметили, что для некоторых категорий граждан бумажные платежки нужно сохранить, например, для пенсионеров.
В Минстрое также напомнили, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план поэтапного перехода к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ. Эту систему глава государства утвердил в 2014 г.