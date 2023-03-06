«Известия»: РЭО предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

В Минстрое пояснили, что сейчас рассматривается необходимость поправок в законодательство для перехода на электронные платежки. Вместе с тем эксперты работают над тем, чтобы возможность получить бумажную платежку осталась для тех, кто хочет. В РЭО также отметили, что для некоторых категорий граждан бумажные платежки нужно сохранить, например, для пенсионеров.