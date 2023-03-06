Газета
Общество

«Известия»: РЭО предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Ведомости

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает постепенно перейти от бумажных квитанций за ЖКУ к электронным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора РЭО Дениса Буцаева в Минстрой.

В письме отмечается, что ежегодно в России используются миллионы тонн бумаги. Каждый месяц на рассылку уходит 50 т бумаги, уточнили в РЭО. Буцаев обратил внимание на рост стоимости бумаги в начале марта 2022 г. «в два-три раза». В связи с этим печать бумажных платежек стала дороже для управляющих организаций.

В компании указали на вред квитанций для экологии: природные ресурсы используются избыточно, считают в РЭО, а в процессе производства первичного сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора. При этом уточняется, что в стране ежегодно перерабатывают около 4 млн т бумаги. Переработкой занимаются порядка 90 российских предприятий.

В Минстрое пояснили, что сейчас рассматривается необходимость поправок в законодательство для перехода на электронные платежки. Вместе с тем эксперты работают над тем, чтобы возможность получить бумажную платежку осталась для тех, кто хочет. В РЭО также отметили, что для некоторых категорий граждан бумажные платежки нужно сохранить, например, для пенсионеров.

В Минстрое также напомнили, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план поэтапного перехода к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ. Эту систему глава государства утвердил в 2014 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных