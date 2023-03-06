В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям сертификат на покупку авто

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал сделать покупку автомобилей для российских семей «гораздо более доступной». Он подчеркнул, что этому не должны помешать проблемы с логистикой и доставкой запчастей. Также президент попросил кабмин обратить внимание на ценообразование.