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Общество

В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям сертификат на покупку авто

Ведомости

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в правительство с просьбой рассмотреть возможность предоставления сертификата на покупку машины для многодетных семей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение депутата.

«Считаю, что это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», — говорится в письме Лантратовой.

Депутат также указала на неоднородность мер поддержки для многодетных семей в регионах России. По ее словам, инициатива с сертификатом должна распространиться на всю страну в виде федеральной программы правительства.

Кроме того, такая льгота станет еще одной мерой стимулирования рождаемости, считает Лантратова. В письме она обратила внимание, что в 2022 г. численность населения России сократилась на 555 000 человек.

Предполагается, что размер сертификата составит 1 млн руб. В разговоре с «Известиями» Лантратова сочла, что этого будет достаточно для покупки нового отечественного автомобиля, например, Lada Granta или Niva Legend. 

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал сделать покупку автомобилей для российских семей «гораздо более доступной». Он подчеркнул, что этому не должны помешать проблемы с логистикой и доставкой запчастей. Также президент попросил кабмин обратить внимание на ценообразование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных