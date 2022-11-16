Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян
Покупка автомобилей должна стать гораздо доступнее для граждан России, несмотря на возникшие трудности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что это условие должно быть выполнено вопреки проблемам с логистикой и доставкой запчастей. Российский лидер отметил, что нужно обратить внимание на ценообразование, чтобы машины стали более доступными для российских покупателей.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил президента, что работа в этом направлении уже ведется. По его словам, инструменты, которые помогают сделать покупку машины более доступной, уже применяются. В ответ Путин призвал Минпромторг следить за рынком, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили. Он уточнил, что требование касается как легкового, так и грузового транспорта.
В конце октября «Автостат» сообщил «Ведомостям», что за девять месяцев 2022 г. новые автомобили в России подорожали на 19%. Кроме того, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три квартала 2022 г. продажи новых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 59,8% до 753 450 шт.
На фоне начала спецоперации на Украине крупнейшие иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.
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