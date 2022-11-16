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Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян

Ведомости

Покупка автомобилей должна стать гораздо доступнее для граждан России, несмотря на возникшие трудности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что это условие должно быть выполнено вопреки проблемам с логистикой и доставкой запчастей. Российский лидер отметил, что нужно обратить внимание на ценообразование, чтобы машины стали более доступными для российских покупателей. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил президента, что работа в этом направлении уже ведется. По его словам, инструменты, которые помогают сделать покупку машины более доступной, уже применяются. В ответ Путин призвал Минпромторг следить за рынком, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили. Он уточнил, что требование касается как легкового, так и грузового транспорта.

В конце октября «Автостат» сообщил «Ведомостям», что за девять месяцев 2022 г. новые автомобили в России подорожали на 19%. Кроме того, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три квартала 2022 г. продажи новых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 59,8% до 753 450 шт. 

На фоне начала спецоперации на Украине крупнейшие иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных