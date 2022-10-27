Новые автомобили в России за девять месяцев 2022 года подорожали на 19%

Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 г. составила 2,29 млн руб., что на 19% больше, чем в конце 2021 г. Об этом говорится в сводке оперативной аналитики по авторынку за сентябрь, подготовленной агентством «Автостат» (есть у «Ведомостей»). Для сравнения: за весь прошлый год новые машины подорожали на 18% до 1,99 млн руб. за автомобиль.