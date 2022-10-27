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Новые автомобили в России за девять месяцев 2022 года подорожали на 19%

Это больше, чем рост цен за весь прошлый год
Денис Ильюшенков
Цены на новые автомобили, вероятнее всего, продолжат определяться дефицитом / Евгений Разумный / Ведомости

Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 г. составила 2,29 млн руб., что на 19% больше, чем в конце 2021 г. Об этом говорится в сводке оперативной аналитики по авторынку за сентябрь, подготовленной агентством «Автостат» (есть у «Ведомостей»). Для сравнения: за весь прошлый год новые машины подорожали на 18% до 1,99 млн руб. за автомобиль.

Основной рост цен пришелся на январь – февраль 2022 г., это было продолжение начавшегося в 2021 г. дефицита из-за нехватки полупроводников, объясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. После марта спрос на автомобили встал и цены продолжали оставаться примерно на том же уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных