Новые автомобили в России за девять месяцев 2022 года подорожали на 19%Это больше, чем рост цен за весь прошлый год
Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 г. составила 2,29 млн руб., что на 19% больше, чем в конце 2021 г. Об этом говорится в сводке оперативной аналитики по авторынку за сентябрь, подготовленной агентством «Автостат» (есть у «Ведомостей»). Для сравнения: за весь прошлый год новые машины подорожали на 18% до 1,99 млн руб. за автомобиль.
Основной рост цен пришелся на январь – февраль 2022 г., это было продолжение начавшегося в 2021 г. дефицита из-за нехватки полупроводников, объясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. После марта спрос на автомобили встал и цены продолжали оставаться примерно на том же уровне.
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