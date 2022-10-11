Продажи автомобилей с пробегом в январе – сентябре упали на 10%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первых трех кварталов 2022 г. снизились почти на 10% до 3,94 млн машин. Об этом говорится в обзоре «Автостат инфо» на основе данных о регистрациях транспортных средств, который есть у «Ведомостей». В январе – сентябре этого года было продано на 420 192 машины меньше, чем годом ранее.