Продажи автомобилей с пробегом в январе – сентябре упали на 10%Спросом пользуются в основном машины стоимостью до 2 млн рублей
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первых трех кварталов 2022 г. снизились почти на 10% до 3,94 млн машин. Об этом говорится в обзоре «Автостат инфо» на основе данных о регистрациях транспортных средств, который есть у «Ведомостей». В январе – сентябре этого года было продано на 420 192 машины меньше, чем годом ранее.
Большую часть вторичного рынка составили иномарки. Их было продано 2,79 млн единиц, спад продаж составил 10%. Отечественных б/у машин продано 1,15 млн шт., снижение рынка было меньше, лишь на 8%. «АвтоВАЗ» сохраняет за собой четверть рынка, или почти 1 млн проданных машин за девять месяцев. В сентябре на продукцию бренда пришлось 24% продаж во вторичном сегменте.
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