Газета
Авто Эксклюзивно по подписке

Продажи автомобилей с пробегом в январе – сентябре упали на 10%

Спросом пользуются в основном машины стоимостью до 2 млн рублей
Денис Ильюшенков
Предпосылок для существенного оборота на вторичном рынке пока не прослеживается / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первых трех кварталов 2022 г. снизились почти на 10% до 3,94 млн машин. Об этом говорится в обзоре «Автостат инфо» на основе данных о регистрациях транспортных средств, который есть у «Ведомостей». В январе – сентябре этого года было продано на 420 192 машины меньше, чем годом ранее.

Большую часть вторичного рынка составили иномарки. Их было продано 2,79 млн единиц, спад продаж составил 10%. Отечественных б/у машин продано 1,15 млн шт., снижение рынка было меньше, лишь на 8%. «АвтоВАЗ» сохраняет за собой четверть рынка, или почти 1 млн проданных машин за девять месяцев. В сентябре на продукцию бренда пришлось 24% продаж во вторичном сегменте.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных