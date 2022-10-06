«АвтоВАЗ» и «китайцы» увеличили долю на российском рынке в период общего спада продаж

Доля рынка Lada за три квартала 2022 г. составила 24%, продажи – 123 765, что на 54% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первые месяцы этого года продажи Hyundai, Kia, Renault, VW и Skoda были достаточно высокими, а затем, после начала СВО и прекращения выпуска машин почти всеми зарубежными игроками, дилеры распродавали стоки, которые успели сформировать эти производители. За счет этого сейчас в топе продаж все еще остаются традиционные лидеры рынка, но их уже догоняют группа ГАЗ и китайские компании.