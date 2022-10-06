«АвтоВАЗ» и «китайцы» увеличили долю на российском рынке в период общего спада продаж

«АвтоВАЗ» и «китайцы» увеличили долю на российском рынке в период общего спада продажЗа 9 месяцев 2022 года продан 506 661 автомобиль – 60% меньше, чем за аналогичный период 2021 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России за девять месяцев 2022 г. составили 506 661 авто. Это на 60% меньше по сравнению девятью месяцами 2021 г., следует из данных статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) от 6 октября.
В сентябре темпы падения продаж продолжили замедляться. Пока наихудшим месяцем для рынка в этом году, да и вообще за всю историю наблюдений АЕБ стал май, когда продажи упали на 84% (24 268 штук). В июне снижение составило 82%, в июле – 75%, в августе – 62%. В сентябре в России было продано 46 698 машин – на те же 60% меньше, что и за три квартала.
Из общего результата сентября 44%, или 20 641 штука, пришлись на продукцию «АвтоВАЗа». Это на 20% больше по сравнению с сентябрем 2021 г. Доля рынка подросла на 0,8 п. п. к августу. Завод постепенно восстанавливает производство после ухода Renault и весеннего кризиса в поставках импортных компонентов из-за СВО на Украине. Основная часть продаж пришлась на три модели, которые выпускает сейчас Волжский автозавод: Granta (13 421 штука), Niva Legend (2133) и Niva Travel (1306).
Остальные марки – лидеры продаж сентября – показали отрицательный результат в диапазоне от -2% у Haval (3430) до -81% у Kia (3313). В модельной линейке по итогам прошлого месяца доминировали, помимо Lada, китайские Haval Jolion (2313) и Geely Coolray (1341), а также корейский Hyundai Tucson (1565 штук).
Доля рынка Lada за три квартала 2022 г. составила 24%, продажи – 123 765, что на 54% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первые месяцы этого года продажи Hyundai, Kia, Renault, VW и Skoda были достаточно высокими, а затем, после начала СВО и прекращения выпуска машин почти всеми зарубежными игроками, дилеры распродавали стоки, которые успели сформировать эти производители. За счет этого сейчас в топе продаж все еще остаются традиционные лидеры рынка, но их уже догоняют группа ГАЗ и китайские компании.
Продажи китайских брендов тоже снижаются, хотя динамика их сокращения все еще меньше по сравнению с традиционными лидерами рынка. Например, продажи Chery снизились на 15% до 21 082 машин, Haval – на 20% до 20 045 штук, Geely – на 14% до 14 303 автомобилей. Продажи Cheryexceed выросли почти в четыре раза – до 8835 машин, но в основном за счет низкой базы прошлого года. В октябрьской статистике должны отразиться первые электрокары Evolute (DongFeng) производства липецкого «Моторинвеста». Правда, в этом году завод планирует собрать лишь около 2000 таких машин («Ведомости» писали об этом 30 сентября).
Китайские марки и «АвтоВАЗ» наращивают долю рынка за счет вытеснения тех игроков, которые уходят с рынка либо не планируют в ближайшее время возобновить производство, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его оценке, совокупная доля автопроизводителей из КНР на российском рынке в сентябре составила 27% против 26% в августе. Но «АвтоВАЗ» и «китайцы» – не конкуренты друг другу, у них разные модельные линейки и разные ценовые категории, поясняет аналитик.
«Автостат» не меняет свой июльский прогноз, по которому в этом году будет продано 600 000 легковых автомобилей (-60%), продолжает Удалов. Динамика рынка в октябре будет примерно на уровне сентября или чуть хуже из-за начавшейся 21 сентября частичной мобилизации, считает аналитик.
Этот фактор уже сказался на продажах легковых машин на неделе с 26 сентября по 2 октября, следует из данных «Автостата». Они упали на 19% к предыдущей неделе и на 20% – в месячном выражении, составив 8711 автомобилей. Это самое сильное падение за последние три месяца. О снижении трафика по основным направлениям бизнеса, а также учащении отказов от ранее заключенных сделок с 21 сентября говорили и опрошенные «Ведомостями» автодилеры.
По итогам года рынок упадет в 2,5–3 раза, прогнозирует представитель ассоциации «Российские автодилеры». По его словам, сейчас на рынке представлены в основном отечественные марки и китайские бренды, которые наращивают долю на фоне санкций и отсутствия поставок других марок. «Сейчас сложный период, и мы наблюдаем падение клиентского трафика, в том числе в последний период», – отмечает собеседник.