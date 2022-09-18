В «АвтоВАЗе» ожидают многократного увеличения спроса на Lada к 2030 году

«На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600 000—650 000 автомобилей) к 900 000 — миллиону. В дальнейшем к 2030 г. рынок восстановится до уровня 1,5 млн автомобилей, а к 2035 г. он вырастет до 2 млн машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны», — сказал Соколов в интервью «РИА Новости».