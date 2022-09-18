В «АвтоВАЗе» ожидают многократного увеличения спроса на Lada к 2030 году
Спрос на автомобили Lada в России в 2023 г., согласно расчетам «АвтоВАЗа», может достичь более 500 000 автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов.
«На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600 000—650 000 автомобилей) к 900 000 — миллиону. В дальнейшем к 2030 г. рынок восстановится до уровня 1,5 млн автомобилей, а к 2035 г. он вырастет до 2 млн машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны», — сказал Соколов в интервью «РИА Новости».
По его словам, совет директоров компании поставил «АвтоВАЗу» задачу произвести около 500 000 автомобилей в 2023 г.
6 сентября Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить 228 000 машин по итогам 2022 г. Он указал на риски для выпуска автомобилей. По словам Соколова, компания контролирует поставки около 100-300 комплектующих для производства машин. «Если все эти риски удастся купировать, то во втором полугодии мы выйдем на выпуск 140 000 автомобилей, а если говорить по году, то это 228 000 [машин]», — сказал глава «АвтоВАЗа».
В сентябре совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей Lada, выпуск которых начнется в 2024-2025 гг. В пресс-службе также отметили, что планируется начать выпуск кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе.
После начала специальной военной операции на территории Украины на производствах завода «АвтоВАЗа» начались вынужденные простои, связанные с нехваткой импортных комплектующих. Производство возобновилось только в июне. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend. В конце августа концерн возобновил продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet).