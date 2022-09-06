В «АвтоВАЗе» рассказали о планах выпустить 228 000 машин по итогам года

Кроме того, Соколов сообщил, что к 2023 г. компания может восстановить почти всю модельную линейку и даже возобновить производство Lada Largus. «Начиная с весны следующего года мы планируем решить все вопросы по локализации санкционных компонентов, заблокированных сегодня, и запустить производство на площадке тольяттинского завода», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).