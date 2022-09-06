В «АвтоВАЗе» рассказали о планах выпустить 228 000 машин по итогам года
Он указал на риски для выпуска автомобилей. По словам Соколова, компания контролирует поставки около 100-300 комплектующих для производства машин.
«Если все эти риски удастся купировать, то во втором полугодии мы выйдем на выпуск 140 000 автомобилей, а если говорить по году, то это 228 000 [машин]», — сказал глава «АвтоВАЗа».
Кроме того, Соколов сообщил, что к 2023 г. компания может восстановить почти всю модельную линейку и даже возобновить производство Lada Largus. «Начиная с весны следующего года мы планируем решить все вопросы по локализации санкционных компонентов, заблокированных сегодня, и запустить производство на площадке тольяттинского завода», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
После начала специальной военной операции на территории Украины на производствах завода «АвтоВАЗа» начались вынужденные простои, связанные с нехваткой импортных комплектующих. Производство возобновилось только в июне. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend. В конце августа концерн возобновил продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet).
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