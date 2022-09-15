Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей Lada

В пресс-службе также отметили, что планируется начать выпуск кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе. «При сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов «АвтоВАЗ» во втором полугодии 2022 г. планирует выпустить до 140 000 новых автомобилей», — заключили в ведомстве.