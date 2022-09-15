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Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей Lada

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Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей Lada, выпуск которых начнется в 2024-2025 гг., передает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Совет директоров также единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024-2025 гг.», — отметил председатель совета директоров компании, глава Минпромторга Денис Мантуров.

В пресс-службе также отметили, что планируется начать выпуск кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе. «При сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов «АвтоВАЗ» во втором полугодии 2022 г. планирует выпустить до 140 000 новых автомобилей», — заключили в ведомстве.

После начала специальной военной операции на территории Украины на производствах завода «АвтоВАЗа» начались вынужденные простои, связанные с нехваткой импортных комплектующих. Производство возобновилось только в июне. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend. В конце августа концерн возобновил продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных