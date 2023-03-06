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В МВД назвали фейком указ о создании штурмовых батальонов

Ведомости

Информация о том, что МВД 4 марта издало указ о формировании добровольных ударно-штурмовых батальонов, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов», – сказано в сообщении.

Пресс-служба МВД также опубликовала фото приказа за подписью министра внутренних дел Владимира Колокольцева, текст которого был распространен в интернете ранее. Согласно документу, такие батальоны должны были появиться 8 марта. 

Штурмовые батальоны предназначены для блокирования и уничтожения отдельных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений противника. В частности, сейчас добровольцы штурмовых отрядов в рамках спецоперации выполняют задачи по освобождению Артемовска в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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