В МВД назвали фейком указ о создании штурмовых батальонов
Информация о том, что МВД 4 марта издало указ о формировании добровольных ударно-штурмовых батальонов, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов», – сказано в сообщении.
Пресс-служба МВД также опубликовала фото приказа за подписью министра внутренних дел Владимира Колокольцева, текст которого был распространен в интернете ранее. Согласно документу, такие батальоны должны были появиться 8 марта.
Штурмовые батальоны предназначены для блокирования и уничтожения отдельных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений противника. В частности, сейчас добровольцы штурмовых отрядов в рамках спецоперации выполняют задачи по освобождению Артемовска в ДНР.