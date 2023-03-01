Газета
Политика

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», – указано в документе. 

Ранее по теме: Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для бойцов ЧВК «Вагнер»

21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила о поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, которые выполняют задачи в рамках спецоперации, в частности, по освобождению Артемовска в ДНР. В ведомстве добавили, что все заявки на боеприпасы, поданные штурмовыми подразделениями, будут полностью обеспечены, а с 25 февраля начнутся поставки боеприпасов «всей номенклатуры» по заявке на март.

20 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением организации боеприпасами сохраняется. Он отметил, что в России есть боеприпасы и что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». По его словам, никакие решения в этом направлении не принимаются.

Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако «никто не знает, кто должен дать ответ». Он подчеркнул, что те, «кто мешает получить оружие, прямо работают на врага».

Ранее по теме: Песков не стал комментировать заявление Пригожина о нехватке боеприпасов
Ранее по теме: Минобороны: ВСУ потеряли до 250 военных за сутки на донецком направлении

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных