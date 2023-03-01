Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением
Министр обороны Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», – указано в документе.
21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила о поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, которые выполняют задачи в рамках спецоперации, в частности, по освобождению Артемовска в ДНР. В ведомстве добавили, что все заявки на боеприпасы, поданные штурмовыми подразделениями, будут полностью обеспечены, а с 25 февраля начнутся поставки боеприпасов «всей номенклатуры» по заявке на март.
20 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением организации боеприпасами сохраняется. Он отметил, что в России есть боеприпасы и что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». По его словам, никакие решения в этом направлении не принимаются.
Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако «никто не знает, кто должен дать ответ». Он подчеркнул, что те, «кто мешает получить оружие, прямо работают на врага».