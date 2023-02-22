Минобороны: ВСУ потеряли до 250 военных за сутки на донецком направлении

Наступательные действия провели и подразделения группировки войск «Центр», которые при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем ударили по позициям ВСУ в районах Стельмаховки и Невского В ЛНР и Ямполовки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла более 135 военных, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну гаубицу Д-20.