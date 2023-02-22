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Минобороны: ВСУ потеряли до 250 военных за сутки на донецком направлении

Ведомости

Штурмовые отряды при поддержке десантников, артиллерии и авиации в минувшие сутки продолжили наступательные действия на донецком направлении, в результате чего украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России... Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и раненым», – говорится в сообщении.

ВСУ также потеряли на этом направлении пять боевых бронированных машин, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады.

Наступательные действия провели и подразделения группировки войск «Центр», которые при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем ударили по позициям ВСУ в районах Стельмаховки и Невского В ЛНР и Ямполовки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла более 135 военных, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну гаубицу Д-20.

На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск атаковали позиции противника в районах Новоселовского в ЛНР и Масютовки в Харьковской области, уничтожив до 40 украинских военных.

На южнодонецком и херсонском направлениях ВС России продолжили наносить артиллерийские удары по позициям и батареям ВСУ. Минобороны также сообщило об ударе по пункту временной дислокации подразделения иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик в ДНР.

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20 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка, расположенного к северу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР. 17 февраля о взятии Парасковиевки сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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