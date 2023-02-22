Песков отказался комментировать сообщения СМИ об испытаниях ракеты «Сармат»

Ранее сегодня источники CNN сообщили, что Россия якобы провела испытания ракеты «Сармат» 20 февраля, когда в Киеве находился президент США Джо Байден. По словам одного из собеседников издания, Москва заранее уведомила Вашингтон о своих планах. Другой источник заявил, что США не рассматривают испытания как угрозу безопасности.