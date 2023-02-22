Песков отказался комментировать сообщения СМИ об испытаниях ракеты «Сармат»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение CNN об испытаниях ракеты «Сармат», которые якобы прошли 20 февраля.
«Не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива Минобороны», — заявил он.
Ранее сегодня источники CNN сообщили, что Россия якобы провела испытания ракеты «Сармат» 20 февраля, когда в Киеве находился президент США Джо Байден. По словам одного из собеседников издания, Москва заранее уведомила Вашингтон о своих планах. Другой источник заявил, что США не рассматривают испытания как угрозу безопасности.
Минобороны РФ о пуске ракеты не сообщало. В предыдущий раз ведомство отчиталось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября прошлого года.
Первый пуск ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ.
В декабре 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».