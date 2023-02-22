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Песков отказался комментировать сообщения СМИ об испытаниях ракеты «Сармат»

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение CNN об испытаниях ракеты «Сармат», которые якобы прошли 20 февраля.

«Не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива Минобороны», — заявил он. 

Ранее сегодня источники CNN сообщили, что Россия якобы провела испытания ракеты «Сармат» 20 февраля, когда в Киеве находился президент США Джо Байден. По словам одного из собеседников издания, Москва заранее уведомила Вашингтон о своих планах. Другой источник заявил, что США не рассматривают испытания как угрозу безопасности. 

Минобороны РФ о пуске ракеты не сообщало. В предыдущий раз ведомство отчиталось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября прошлого года. 

Первый пуск ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ.

В декабре 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных