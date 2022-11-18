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В России успешно прошли летные испытания ракетного комплекса «Сармат»

Ведомости

Летные испытания ракетного комплекса «Сармат» проведены успешно, передает пресс-служба Минобороны со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.

По словам Каракаева, сейчас продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат».

«Завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков. В 2022 учебном году совершено свыше 550 маршей, более 50% из которых - в ночное время», — отметил Каракаев.

Первый пуск ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска будут гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотники и активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное оружие и т. д.). По его словам, в 2022 г. на боевое дежурство планируется поставить первую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать в войска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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