В России успешно прошли летные испытания ракетного комплекса «Сармат»
Летные испытания ракетного комплекса «Сармат» проведены успешно, передает пресс-служба Минобороны со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.
По словам Каракаева, сейчас продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат».
«Завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков. В 2022 учебном году совершено свыше 550 маршей, более 50% из которых - в ночное время», — отметил Каракаев.
Первый пуск ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ.
21 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска будут гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотники и активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное оружие и т. д.). По его словам, в 2022 г. на боевое дежурство планируется поставить первую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать в войска.
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