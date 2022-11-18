В России успешно прошли летные испытания ракетного комплекса «Сармат»

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска будут гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотники и активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное оружие и т. д.). По его словам, в 2022 г. на боевое дежурство планируется поставить первую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать в войска.