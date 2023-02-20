Минобороны подтвердило взятие под контроль Парасковиевки под Артемовском

О взятии Парасковиевки 17 февраля сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, российские силы могут окружить город, бои за который идут уже несколько месяцев, в марте — апреле этого года. 16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей Артемовска, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям.