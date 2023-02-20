Минобороны подтвердило взятие под контроль Парасковиевки под Артемовском
Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ВДВ, ракетных войск и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный к северу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Всего на этом направлении ВСУ потеряли за сутки более 115 человек, три боевые бронированные машины, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» и др.
В Минобороны также рассказали о продолжении нанесения ударов по позициям ВСУ на других направлениях. Так, на Краснолиманском направлении украинская сторона потеряла до 100 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и две боевые бронированные машин. Кроме того, под Херсоном, Малиновкой в Запорожье и Угледаром в ДНР ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ.
О взятии Парасковиевки 17 февраля сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, российские силы могут окружить город, бои за который идут уже несколько месяцев, в марте — апреле этого года. 16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей Артемовска, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.