Газета
Политика

Минобороны подтвердило взятие под контроль Парасковиевки под Артемовском

Ведомости

Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ВДВ, ракетных войск и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный к северу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли за сутки более 115 человек, три боевые бронированные машины, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» и др.

В Минобороны также рассказали о продолжении нанесения ударов по позициям ВСУ на других направлениях. Так, на Краснолиманском направлении украинская сторона потеряла до 100 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и две боевые бронированные машин. Кроме того, под Херсоном, Малиновкой в Запорожье и Угледаром в ДНР ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ.

О взятии Парасковиевки 17 февраля сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, российские силы могут окружить город, бои за который идут уже несколько месяцев, в марте — апреле этого года. 16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. На следующий день Киев призвал эвакуироваться жителей Артемовска, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям.

Ранее по теме: Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск «любой ценой»

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных