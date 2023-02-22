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Песков не стал комментировать заявление Пригожина о нехватке боеприпасов

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов.

«Да, действительно, в СМИ публикуются заявления, но эта тема, которая относится все-таки к проведению СВО, поэтому я оставляю ее Минобороны. Рекомендую вам туда обращаться», — заявил он.

20 февраля Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением боеприпасами сохраняется. Он отметил, что в России есть вооружение и что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако никакие решения в этом направлении не принимаются.

21 февраля в Минобороны РФ сообщили о регулярных поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. По данным ведомства, с 18 по 20 февраля 2023 г. добровольцы получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. В министерстве подчеркнули, что все заявки обрабатываются «в кратчайшие сроки», за 2022 г. штурмовые отряды были обеспечены на 140%.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В боях с украинскими войсками активно принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер», ее штурмовики уже смогли добиться взятия под контроль нескольких населенных пунктов, в настоящее время они задействованы в том числе в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных