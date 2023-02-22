Песков не стал комментировать заявление Пригожина о нехватке боеприпасов

20 февраля Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением боеприпасами сохраняется. Он отметил, что в России есть вооружение и что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако никакие решения в этом направлении не принимаются.