Песков не стал комментировать заявление Пригожина о нехватке боеприпасов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов.
«Да, действительно, в СМИ публикуются заявления, но эта тема, которая относится все-таки к проведению СВО, поэтому я оставляю ее Минобороны. Рекомендую вам туда обращаться», — заявил он.
20 февраля Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением боеприпасами сохраняется. Он отметил, что в России есть вооружение и что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако никакие решения в этом направлении не принимаются.
21 февраля в Минобороны РФ сообщили о регулярных поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. По данным ведомства, с 18 по 20 февраля 2023 г. добровольцы получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. В министерстве подчеркнули, что все заявки обрабатываются «в кратчайшие сроки», за 2022 г. штурмовые отряды были обеспечены на 140%.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В боях с украинскими войсками активно принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер», ее штурмовики уже смогли добиться взятия под контроль нескольких населенных пунктов, в настоящее время они задействованы в том числе в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут).