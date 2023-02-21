В Минобороны рассказали о поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов
Министерство обороны России осуществляет регулярные поставки боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, которые выполняют задачи в рамках спецоперации, в частности, по освобождению Артемовск в ДНР, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
«Только за период двух дней с 18 по 20 февраля 2023 г. добровольцам штурмовых отрядов было поставлено: 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», – говорится в заявлении.
В Минобороны добавили, что все заявки на боеприпасы, поданные штурмовыми подразделениями, будут полностью обеспечены в течение ближайших дней, а с 25 февраля начнутся поставки боеприпасов «всей номенклатуры» по заявке на март.
«Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок. Это наш приоритет», – подчеркнули в ведомстве.
20 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением организации боеприпасами сохраняется. Он отметил, что в России есть боеприпасы, и что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». По его словам, никакие решения в этом направлении не принимаются.
Основатель «Вагнера» заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако «никто не знает, кто должен дать ответ». Он подчеркнул, что те, «кто мешает получить оружие, прямо работают на врага».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В боях с украинскими войсками активно принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер», ее штурмовики уже смогли добиться освобождения нескольких населенных пунктов, в настоящее время они задействованы в том числе в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут).