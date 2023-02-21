В Минобороны рассказали о поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов

20 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ряд проблем с обеспечением организации боеприпасами сохраняется. Он отметил, что в России есть боеприпасы, и что «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин добавил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». По его словам, никакие решения в этом направлении не принимаются.