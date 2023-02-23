Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для бойцов ЧВК «Вагнер»

20 февраля основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что ряд проблем с обеспечением боеприпасами сохраняется, хотя в России есть вооружение, а «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин говорил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». Основатель «Вагнера» также заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако никакие решения в этом направлении не принимаются. Он отмечал, что из-за недостатка вооружения «погибает в два раза больше» участников ЧВК и «других воинских подразделений», которые «Вагнер» не может прикрыть.