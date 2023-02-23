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Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для бойцов ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Отгрузка боеприпасов бойцам ЧВК «Вагнер» начинается, «поезд тронулся», сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Ранее бизнесмен сообщал о проблемах с обеспечением боеприпасами, указав, что из-за недостатка вооружения «погибает в два раза больше» участников ЧВК.

Пригожин в опубликованном его пресс-службой заявлении уточнил, что о начале отгрузке боеприпасов он узнал сегодня в 6 часов утра. 

«Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», – говорится в заявлении.

Бизнесмен поблагодарил всех, кто помогал добиться поставок «различными способами — тем обычным гражданам, которые делали все, что могли, и тем, кто находился, в том числе, в высоких кабинетах, оказывал давление и принимал решение». Он заявил, что таким образом спасено «сотни или тысячи жизней парней».

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«Ну и, безусловно, тем, кто оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы. Спасибо. От парней спасибо», – отметил Пригожин.

20 февраля основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что ряд проблем с обеспечением боеприпасами сохраняется, хотя в России есть вооружение, а «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин говорил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». Основатель «Вагнера» также заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако никакие решения в этом направлении не принимаются. Он отмечал, что из-за недостатка вооружения «погибает в два раза больше» участников ЧВК и «других воинских подразделений», которые «Вагнер» не может прикрыть.

21 февраля в Минобороны РФ сообщили о регулярных поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. По данным ведомства, с 18 по 20 февраля 2023 г. добровольцы получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. В министерстве подчеркнули, что все заявки обрабатываются «в кратчайшие сроки», за 2022 г. штурмовые отряды были обеспечены на 140%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Пригожина о нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных