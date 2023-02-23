Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для бойцов ЧВК «Вагнер»
Отгрузка боеприпасов бойцам ЧВК «Вагнер» начинается, «поезд тронулся», сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Ранее бизнесмен сообщал о проблемах с обеспечением боеприпасами, указав, что из-за недостатка вооружения «погибает в два раза больше» участников ЧВК.
Пригожин в опубликованном его пресс-службой заявлении уточнил, что о начале отгрузке боеприпасов он узнал сегодня в 6 часов утра.
«Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», – говорится в заявлении.
Бизнесмен поблагодарил всех, кто помогал добиться поставок «различными способами — тем обычным гражданам, которые делали все, что могли, и тем, кто находился, в том числе, в высоких кабинетах, оказывал давление и принимал решение». Он заявил, что таким образом спасено «сотни или тысячи жизней парней».
«Ну и, безусловно, тем, кто оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы. Спасибо. От парней спасибо», – отметил Пригожин.
20 февраля основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что ряд проблем с обеспечением боеприпасами сохраняется, хотя в России есть вооружение, а «промышленность вышла на необходимые объемы». Пригожин говорил, что не в состоянии решить эту проблему, «несмотря на все свои знакомства и связи». Основатель «Вагнера» также заявил, что заявки на получение боеприпасов пишутся ежедневно и передаются «в вышестоящие органы», однако никакие решения в этом направлении не принимаются. Он отмечал, что из-за недостатка вооружения «погибает в два раза больше» участников ЧВК и «других воинских подразделений», которые «Вагнер» не может прикрыть.
21 февраля в Минобороны РФ сообщили о регулярных поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. По данным ведомства, с 18 по 20 февраля 2023 г. добровольцы получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. В министерстве подчеркнули, что все заявки обрабатываются «в кратчайшие сроки», за 2022 г. штурмовые отряды были обеспечены на 140%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Пригожина о нехватке боеприпасов у штурмовых отрядов.