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Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили около 110 000 украинских военных

Ведомости

В ходе спецоперации бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили около 110 000 украинских солдат. Об этом сообщил основатель формирования Евгений Пригожин. 

«Общее количество погибших украинских солдат — около 110 000, уничтоженных руками ЧВК «Вагнер», — цитирует его пресс-служба в Telegram. 

Таким образом Пригожин ответил на просьбу прокомментировать данные правительства США о числе погибших в рядах «Вагнера», а также информацию о якобы расправе над бойцами «за измену и дезертирство». Основатель ЧВК подчеркнул, что формирование «не расстреливает и не забивает кувалдой» военнопленных. 

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Последний раз Минобороны РФ называло общее число потерь со стороны Украины 21 сентября 2022 г. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Российские потери на тот момент составили 5937 человек, утверждал он. За январь этого года ВСУ потеряли более 6500 военных, заявил Шойгу.

В начале декабря прошлого года в офисе президента Украины Владимира Зеленского оценили потери ВСУ от 10 000 до 13 000 погибших. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о 100 000 погибших украинских военных с февраля 2022 г. Позже ее слова вырезали из письменного заявления и видеообращения, объяснив это «неточностью в цифрах»: использованная оценка относилась как к погибшим, так и раненым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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