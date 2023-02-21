Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили около 110 000 украинских военных

В начале декабря прошлого года в офисе президента Украины Владимира Зеленского оценили потери ВСУ от 10 000 до 13 000 погибших. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о 100 000 погибших украинских военных с февраля 2022 г. Позже ее слова вырезали из письменного заявления и видеообращения, объяснив это «неточностью в цифрах»: использованная оценка относилась как к погибшим, так и раненым.