В офисе Зеленского назвали число погибших солдат ВСУ
Потери Вооруженных силу Украины (ВСУ) с февраля составили от 10 000 до 13 000 человек, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире «24 канала».
«У нас есть официальные оценки генштаба, есть официальные оценки, о которых говорит верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 000 до 12 500 -13 000 погибших», – сказал он.
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 000 погибших украинских военных с февраля. Позднее ЕК вырезала этот фрагмент из письменного заявления и видеообращения фон дер Ляйен, объяснив это тем, что использованная оценка относилась как к погибшим, так и раненым.
В предыдущий раз Минобороны России называло общее число потерь со стороны Украины 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Российские потери на тот момент составили 5937 человек, утверждал он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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