Медведев обвинил главу Еврокомиссии в глупости и некомпетентности

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. <...> Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum! (врач, исцелися сам). Глупость и некомпетентность не лечатся», — написал он в своем Telegram-канале.