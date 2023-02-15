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Медведев обвинил главу Еврокомиссии в глупости и некомпетентности

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывает на убытки России от новых санкций, но не обращает внимания на потери европейских компаний, что говорит о ее глупости и некомпетентности. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. <...> Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum! (врач, исцелися сам). Глупость и некомпетентность не лечатся», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в десятый пакет санкций войдут торговые ограничения на 11 млрд евро, что, по ее словам, «ослабит способность России поддерживать свою военную машину».

Медведев также прокомментировал призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к европейским странам «как можно скорее» передать Украине свои «пылящиеся» на складах танки. Политик назвал Борреля «измученным нарзаном человеком» и иронично отметил, что «только так и должен поступать истинный дипломат».

Заявления европейских политиков Медведев охарактеризовал как freak show (в переводе с английского «шоу уродцев». — Прим. «Ведомостей») и добавил, что оно должно продолжаться. «Кто следующий?» — задал зампред Совбеза риторический вопрос в заключение.

До этого Медведев не раз сравнивал ситуацию в Европе с «цирком уродов». По его словам, апогеем этого шоу стала встреча президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Карлом III. Медведев заявил, что европейцам продали «дешевое порнографическое шоу», которое принесло проблемы — удорожание жизни и национальное унижение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных