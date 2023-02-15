В новый пакет санкций против РФ войдут торговые ограничения на 11 млрд евро
Разрабатываемый Евросоюзом десятый пакет санкций против России содержит торговые ограничения на 11 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.
«Мы ослабляем способность России поддерживать свою военную машину. Наш десятый пакет санкций содержит торговые запреты и меры контроля за экспортом технологий на сумму 11 млрд евро», – заявила она.
Кроме того, в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента фон дер Ляйен вновь заявила, что Россия использует иранские беспилотники в спецоперации на Украине. Поэтому ЕК предлагает, подчеркнула она, впервые ввести санкции против иранских организаций, связанных в том числе с Корпусом стражей исламской революции, передает Reuters.
Как ранее выяснил Bloomberg, в проект десятого пакета санкций против России также вошли санкции против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния. Под ограничения также могут попасть медиакомпании, которые «занимаются пропагандой» в поддержку спецоперации России на Украине, российский перестраховщик судов, экспортирующих нефть, и судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании. Кроме того, в рамках нового пакета санкции ЕС хочет заставить европейские банки отчитываться об активах Центробанка. Санкции могут быть введены уже на следующей неделе.
13 февраля издание Politico также сообщало о планах ЕС ввести санкции против четырех российских банков, включая Альфа-банк. Утверждалось, что под ограничения попадут журналисты Russia Today, а также компании и частные лица, которые связаны с ЧВК «Вагнер». Всего в «черном списке» могут оказаться около 130 физлиц и организаций.
2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российских нефти и газа, но и от урана.