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Политика

В новый пакет санкций против РФ войдут торговые ограничения на 11 млрд евро

Ведомости

Разрабатываемый Евросоюзом десятый пакет санкций против России содержит торговые ограничения на 11 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

«Мы ослабляем способность России поддерживать свою военную машину. Наш десятый пакет санкций содержит торговые запреты и меры контроля за экспортом технологий на сумму 11 млрд евро», – заявила она.

Кроме того, в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента фон дер Ляйен вновь заявила, что Россия использует иранские беспилотники в спецоперации на Украине. Поэтому ЕК предлагает, подчеркнула она, впервые ввести санкции против иранских организаций, связанных в том числе с Корпусом стражей исламской революции, передает Reuters.

Как ранее выяснил Bloomberg, в проект десятого пакета санкций против России также вошли санкции против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния. Под ограничения также могут попасть медиакомпании, которые «занимаются пропагандой» в поддержку спецоперации России на Украине, российский перестраховщик судов, экспортирующих нефть, и судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании. Кроме того, в рамках нового пакета санкции ЕС хочет заставить европейские банки отчитываться об активах Центробанка. Санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

13 февраля издание Politico также сообщало о планах ЕС ввести санкции против четырех российских банков, включая Альфа-банк. Утверждалось, что под ограничения попадут журналисты Russia Today, а также компании и частные лица, которые связаны с ЧВК «Вагнер». Всего в «черном списке» могут оказаться около 130 физлиц и организаций.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российских нефти и газа, но и от урана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных