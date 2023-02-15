В новый пакет санкций против РФ войдут торговые ограничения на 11 млрд евро

Как ранее выяснил Bloomberg, в проект десятого пакета санкций против России также вошли санкции против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния. Под ограничения также могут попасть медиакомпании, которые «занимаются пропагандой» в поддержку спецоперации России на Украине, российский перестраховщик судов, экспортирующих нефть, и судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании. Кроме того, в рамках нового пакета санкции ЕС хочет заставить европейские банки отчитываться об активах Центробанка. Санкции могут быть введены уже на следующей неделе.